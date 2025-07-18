На Полтавщині помітили "гостя з джунглів": що велетенський звір робив посеред вулиці (фото, відео)

Очевидці одразу хапалися за смартфони

У Кременчуці мешканці помітили на вулиці незвичайну тварину — справжнього леопарда. Хижак спокійно пив воду з фонтану, а його поведінка нічим не видавала агресії.

Відео з хижою твариною опублікували у місцевих телеграм-каналах. Зокрема, телеграм-канал "Труха" показав ролик, як звір насолоджується прохолодною водою.

Виявилося, що леопард не є дикою твариною, а справжня місцева знаменитість. Хижака звати Зевс, і він живе у кременчуківця Олександра з кінця 2021 року.

У Кременчуці посеред міста побачили хижу тварину

Тварина народилася у приватному заповіднику, але коли йому виповнилося три місяці, мама відмовилася його годувати. Чоловік оформив всі необхідні документи і забрав леопарда до себе додому.

Зевс

Зевс мешкає у власному вольєрі, який обладнаний кондиціонером. Для прогулянок господар використовує спеціальний повідець, тому хижак часто з'являється на вулицях Кременчука.

З початку 2022 року Олександр веде свій акаунт у TikTok, де розповідає про життя леопарда. Він показує, як Зевс грається з іншими домашніми тваринами та поводиться поруч із людьми.

Більшість коментарів під відео позитивні, люди захоплюються дружбою між людиною та хижаком. У Зевса є компанія — окрім нього в будинку живуть мавпочка Алекс, бенгальський котик та собачка. Місцеве видання "Кременчуцький Телеграфъ" раніше говорило з власником леопарда і дізналось, в яких умовах живе тварина.

Також нещодавно "Телеграф" писав, що у серці України помітили пухнастих "гостей". Вони здатні нападати на людей. Внаслідок масштабних змін у природному середовищі, зумовлених як війною, так і людською діяльністю, дикі тварини все частіше наближаються до міст і сіл