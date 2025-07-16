В сердце Украины заметили пушистых "гостей": они способны нападать на людей (видео)

В результате масштабных изменений в природной среде, обусловленных как войной, так и человеческой деятельностью, такие животные все чаще приближаются к городам и селам

В Знаменке Кировоградской области местные жители заметили стаю лисиц, свободно передвигавшихся вблизи города. Такие случаи в последнее время происходят все чаще в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в одном из местных пабликов.

После этого ролика в сети сразу же начали появляться первые комментарии.

Так, одни пользователи выражали соболезнования из-за войны и боевых действий, которые могли заставить животных покинуть привычные места жительства. Другие предположили, что это были молодые лисята, которые просто вышли на поиски пищи. Кое-кто со страхом отметил, что лучше не подходить к животным и оставить их в покое: "Ну их… пусть себе бегают, только подальше".

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Аналогичные случаи за месяц

Такие случаи в последнее время не единичны. Из-за активного изменения среды обитания — вызванной и войной, и деятельностью человека — дикие животные все чаще появляются вблизи населенных пунктов.

Что известно о лисицах

Лиса — типичный хищник с разнообразным рационом. Ее питание включает более 400 видов животных и десятки видов растений. Основу рациона составляют мелкие грызуны, особенно полевки. В летний период она активно поедает насекомых, а в регионах с рыбными реками потребляет лосося. Лиса не отказывается также от мертвых животных, а в голодные времена может атаковать домашнюю птицу или даже молодых диких зверей.

Обитает этот вид в норах, часто занимающихся у барсуков или других ройных животных, и способен преодолевать значительные расстояния в поисках пищи. Самыми развитыми органами чувств у нее есть обоняние и слух, зрение – слабое.

В мирных районах лисы могут появляться даже днем и не убегать от людей. Но, как правило, остаются осторожными и умеют хорошо маскироваться. Важно помнить: даже если животное кажется ручным или неагрессивным, не стоит к нему приближаться — особенно детям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове и области участились случаи появления лис, которые могут переносить опасное для людей и животных заболевание — бешенство.