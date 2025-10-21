Укр

Трамп резко ответил репортеру о войне в Украине

Виктория Козар
Новость обновлена 21 октября 2025, 10:10
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Трамп прокомментировал окончание войны России против Украины

На днях президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Во время пресс-конференции один из репортеров спросил Трампа о прекращении войны в Украине.

Корреспондент поинтересовался у президента США, почему он не поможет Украине завершить войну, намекнув на передачу оружия: "Вы — самый могущественный человек на земле. Почему бы вам просто не дать Украине закончить эту войну завтра?". Об этом пишет Irish Star.

Реакция Трампа на вопрос о войне в Украине была резкой. Политик ответил журналисту, осознает ли он, о чем спрашивает: "Ну, если вы что-нибудь знаете о том, что говорите".

Трамп о войне в Украине
Трамп дал пресс-конференцию 20 октября, фото Getty Images

Репортер ответил, что понимает свой вопрос, но президент США оборвал его: "Я не думаю, что вы это делаете". Трамп отметил, что Россия и Украина ведут переговоры по поводу окончания войны, добавив, что "все немного сложнее". Также он заявил, что если страны не достигнут соглашения, тогда "многие люди заплатят большую цену".

Трамп о переговорах России и Украины
Трамп заявил, что переговоры России и Украины сложные, фото Getty Images

Кроме того, Трамп выразил сомнения, что Украина может выиграть в войне с Россией. Однако он не отвергает такой вариант событий: "Я не думаю, что они это сделают, но они все равно могут выиграть. Всякое может произойти".

