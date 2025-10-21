Трамп резко ответил репортеру о войне в Украине

Трамп прокомментировал окончание войны России против Украины

На днях президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Во время пресс-конференции один из репортеров спросил Трампа о прекращении войны в Украине.

Корреспондент поинтересовался у президента США, почему он не поможет Украине завершить войну, намекнув на передачу оружия: "Вы — самый могущественный человек на земле. Почему бы вам просто не дать Украине закончить эту войну завтра?". Об этом пишет Irish Star.

Реакция Трампа на вопрос о войне в Украине была резкой. Политик ответил журналисту, осознает ли он, о чем спрашивает: "Ну, если вы что-нибудь знаете о том, что говорите".

Трамп дал пресс-конференцию 20 октября, фото Getty Images

Репортер ответил, что понимает свой вопрос, но президент США оборвал его: "Я не думаю, что вы это делаете". Трамп отметил, что Россия и Украина ведут переговоры по поводу окончания войны, добавив, что "все немного сложнее". Также он заявил, что если страны не достигнут соглашения, тогда "многие люди заплатят большую цену".

Трамп заявил, что переговоры России и Украины сложные, фото Getty Images

Кроме того, Трамп выразил сомнения, что Украина может выиграть в войне с Россией. Однако он не отвергает такой вариант событий: "Я не думаю, что они это сделают, но они все равно могут выиграть. Всякое может произойти".

Ранее "Телеграф" рассказывал о новых деталях по поводу здоровья Дональда Трампа. Ему могут провести операцию.