Трамп пообещал ей остановить войну в Украине: как выглядит любимая внучка президента США

Во время игры в гольф Трамп вспомнил Украину

Президент США Дональд Трамп имеет 18-летнюю внучку Кай, с которой любит играть в гольф. Так в сети появилось видео с поля, где можно услышать разговор главы США с внучкой.

На видео Кай спрашивает Трампа, как его дела. Президент США отвечает, что все хорошо. Он заявил, что остановил семь войн и выразил надежду, что сможет закончить войну России против Украины. Также Трамп добавил, что американская экономика сейчас "блестящая".

Все отлично, я хорошо провожу время. Мы проделали большую работу — я остановил семь войн. Семь! Надеюсь, что удастся убедить Путина и Зеленского прекратить убийства. Все работает хорошо, экономика блестящая. Дональд Трамп

Кай и Дональд Трамп сыграли в гольф

В то же время Трамп сказал, что попытается убедить Путина и Зеленского "прекратить убийства". При этом он не отметил, что Россия — агрессор, который ведет войну и совершает преступления против украинцев, а Украина защищается.

Отметим, что Кай Трамп является дочерью Дональда Трампа-младшего и его экс-жены Ванессы Гейден. Кай с детства занимается гольфом и участвует в соревнованиях по этому виду спорта. На своей странице в инстаграме девушка показывает занятия гольфом, кадры с путешествий и встречи с известными людьми, например с Илоном Маском. Кай также посещала мероприятия, связанные с инаугурацией Трампа в начале 2025 года.

Кай на Багамах, фото с ее страницы в инстаграме

Кай и Дональд Трамп, фото с ее страницы в инстаграме

Кай в Вашингтоне, фото с ее страницы в инстаграме

