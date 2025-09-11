Семья превыше всего: как сын Баррон может заставить Меланию Трамп жить в Белом доме

Мелания Трамп может поселиться в Белом доме снова

В США снова заговорили о возможном возвращении Мелании Трамп к постоянной жизни в Белом доме. По данным американских СМИ, такое решение первой леди связано с ее совместным с Дональдом Трампом сыном Барроном.

По информации издания New York Post, младший сын президента США перевелся в вашингтонский кампус Нью-Йоркского университета. Ранее он получал образование в Нью-Йорке, а теперь продолжит его в Вашингтоне, что позволит ему жить в Белом доме.

Также существует предположение, что Баррон планирует пойти по следам своего отца и стать политиком, поэтому сменил место обучения. Президент США однажды признавался : "Ему (ред. — Баррону) действительно нравится политика. Это довольно смешно". Однако известно, что Мелания не видит будущее своего сына именно так.

Дональд Трамп, Мелания Трамп и их сын Баррон Трамп. Фото: Getty Images

С Барроном Мелания имеет очень глубокую связь. Когда с начала президентского срока Трампа до мая первая леди провела в Белом доме всего 14 дней, многие считали, что это потому, что она проводила время с сыном в Нью-Йорке. Поэтому американские СМИ сделали вывод, что из-за обучения сына в Вашингтоне жена Трампа вернется в Белый дом, чтобы быть рядом с ним.

Мелания Трамп и мужем Дональдом Трампом. Фото: Getty Images

Почему Мелания Трамп не живет в Белом доме

Еще в ноябре 2024 года Мелания сообщила, что не намерена проживать в Белом доме на постоянной основе. Собеседники CNN предполагали, что она проведет большую часть своего времени в течение следующих четырех лет между Нью-Йорком и Палм-Бич в Флориде.

Дональд Трамп с сыном Барроном и супругой Меланией. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что потеряет Мелания Трамп в случае смерти Трампа сегодня. Сейчас действующему главе Америки 79 лет, а его вероятное заболевание тщательно скрывают и утверждают, что его здоровье находится в отличном состоянии.