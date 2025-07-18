Проще некуда. Лайфхак, который спасет вас в жару

Кое-что из этого можно найти дома

Летняя жара бьет рекорды, и все больше людей ищут способы быстро охладиться. В этом поможет простое сочетание арбуза и лимонного сока.

Такой дуэт обеспечивает восстановление баланса электролитов и приятное ощущение свежести, которое будто изнутри охлаждает организм. Об этом пишет "Shuba", передает "Телеграф".

Как это работает?

Арбуз на 92% состоит из воды, поэтому мгновенно утоляет жажду. Он также содержит электролиты, которые мы теряем с потом, в частности калий и магний. А если охладить арбуз в холодильнике, то он буквально будет "сбивать температуру" изнутри.

Сок лимона, в свою очередь, действует еще более интересно. Кислота активизирует вкусовые рецепторы и стимулирует слюноотделение, благодаря чему напитки с лимоном кажутся особенно освежающими. К тому же он обогащает организм витамином С, который особенно важен в периоды жары, когда снижается иммунитет.

В ТикТоке есть много видео от пользователей, как они пробуют такое "блюдо" и большинство говорит, что это вкусно. А еще из арбуза и лимона можно сделать десерт.

Напомним, ранее мы писали о том, как из обычной бутылки можно сделать термос, чтобы дольше наслаждаться прохладной водой.