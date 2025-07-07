Бюджетный термос из бутылки. Что сделать, чтобы как можно дольше наслаждаться прохладной водой

Потребуется только бутылка

В разгар лета, когда температура уверенно держится выше +30°C, холодная вода становится настоящим спасением. Но бутылка, которую только что купили в магазине, нагревается за несколько минут на солнце.

Украинский блоггер Диана Головец поделилась в TikTok простым лайфхаком, как сделать так, чтобы вода оставалась холодной гораздо дольше, не используя термос и специальную посуду.

Как сделать простой термос, чтобы вода дольше была холодной

Налейте воду в пластиковую бутылку – только наполовину; Закрутите крышку и положите в морозильную камеру; После того, как вода замерзнет, долейте вторую половину – обычную прохладную воду.

Такой простой трюк позволит наслаждаться холодной водой в течение нескольких часов и точно избавит вас от жажды. Но будьте осторожны, ведь сильно холодная вода может наоборот навредить организму.

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