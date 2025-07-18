Простіше нікуди. Лайфхак, який врятує вас у спеку

Дещо з цього можна знайти вдома

Літня спека б'є рекорди, і все більше людей шукають способи швидко охолодитися. У цьому допоможе просте поєднання кавуна і лимонного соку.

Такий дует забезпечує відновлення балансу електролітів та приємне відчуття свіжості, яке ніби зсередини охолоджує організм. Про це пише "Shuba", передає "Телеграф".

Як це працює?

Кавун на 92% складається з води, тож миттєво втамовує спрагу. Він також містить електроліти, які ми втрачаємо з потом, зокрема калій і магній. А якщо охолодити кавун у холодильнику, то він буквально "збиватиме температуру" зсередини.

Сік лимона, своєю чергою, діє ще більш цікаво. Кислота активізує смакові рецептори та стимулює слиновиділення, завдяки чому напої з лимоном здаються особливо освіжаючими. До того ж він збагачує організм вітаміном С, який особливо важливий у періоди спеки, коли знижується імунітет.

В ТікТоці є багато відео від користувачів, як вони куштують таку "страву" і більшість каже, що це смачно. А ще з кавуна та лимону можна зробити десерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зі звичайної пляшки можна зробити термос, аби якнайдовше насолоджуватись прохолодною водою.