Бодрят лучше кофе. Украинцы создали смешные мемы о сезоне арбузов

Шутили не только о том, как выбирать арбуз

В Украине уже начался сезон арбузов, который продлится примерно до конца сентября. Это вдохновило украинцев на создание тематических мемов.

"Телеграф" собрал самые остроумные из них. Заметим, что шутили не только о выборе арбуза, но и о его мочегонном действии.

Одним из самых смешных мемов можно считать сгенерированное видео с известным актером Килианом Мерфи и котами, которые бьют друг друга. На ролике продавца показали с легендарным разочарованным лицом Мерфи, а покупатель и арбуз – кошки. Этот мем иллюстрирует то, как украинцы привыкли проверять арбузы на спелость, стуча по ним.

Также мемы создавали и на фоне того, что после арбуза количество походов в туалет увеличивается. Этот плод насыщен водой и сахаром, поэтому оказывает несколько мочегонное действие на организм человека. Особый дискомфорт это может доставить, если съесть много арбуза на ночь.

Мемы об арбузе

Мемы об арбузе

Для справки

Арбуз содержит большое количество воды – 92-95%. Остальные – это клетчатка, витамины, минералы и другие полезные вещества. В 100 г арбуза в среднем 6-7 г сахара.

Средняя стоимость арбузов на рынке составляет 30-45 грн. Цена зависит от сорта и происхождения, ведь продают не только украинские арбузы, но и азербайджанские.

Напомним, что с началом сезона кабачков украинцы создавали тематические мемы. В них было не только о том, что кабачки будут на завтрак, обед и ужин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что длительная невыносимая жара также стала поводом для создания мемов. Шутили и о 30-градусном холодке.