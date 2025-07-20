Бодрят лучше кофе. Украинцы создали смешные мемы о сезоне арбузов
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Шутили не только о том, как выбирать арбуз
В Украине уже начался сезон арбузов, который продлится примерно до конца сентября. Это вдохновило украинцев на создание тематических мемов.
"Телеграф" собрал самые остроумные из них. Заметим, что шутили не только о выборе арбуза, но и о его мочегонном действии.
Одним из самых смешных мемов можно считать сгенерированное видео с известным актером Килианом Мерфи и котами, которые бьют друг друга. На ролике продавца показали с легендарным разочарованным лицом Мерфи, а покупатель и арбуз – кошки. Этот мем иллюстрирует то, как украинцы привыкли проверять арбузы на спелость, стуча по ним.
Также мемы создавали и на фоне того, что после арбуза количество походов в туалет увеличивается. Этот плод насыщен водой и сахаром, поэтому оказывает несколько мочегонное действие на организм человека. Особый дискомфорт это может доставить, если съесть много арбуза на ночь.
Для справки
Арбуз содержит большое количество воды – 92-95%. Остальные – это клетчатка, витамины, минералы и другие полезные вещества. В 100 г арбуза в среднем 6-7 г сахара.
Средняя стоимость арбузов на рынке составляет 30-45 грн. Цена зависит от сорта и происхождения, ведь продают не только украинские арбузы, но и азербайджанские.
Напомним, что с началом сезона кабачков украинцы создавали тематические мемы. В них было не только о том, что кабачки будут на завтрак, обед и ужин.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что длительная невыносимая жара также стала поводом для создания мемов. Шутили и о 30-градусном холодке.