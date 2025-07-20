Эти вещи приносят только проблемы. Не держите их дома - и тем более не пользуйтесь ими

Многие над этим даже не задумываются

В каждом доме есть тряпки, щетки и мочалки, которыми пользуются ежедневно. Но мало кто знает, что изношенные и старые вещи могут навлечь беду в дом.

Согласно народным приметам, подобные старые вещи могут "тянуть" негатив, бедность и даже болезни в ваш дом. Это передает "Телеграф".

Почему стоит пересмотреть все свои вещи, которые помогают при уборке

Старые тряпки – к финансовым потерям

В народе говорят: "Старая тряпка вытирает не грязь, а счастье". По приметам, когда тряпка изношена и уже не справляется с уборкой, она накапливает негативную энергетику и "вытирает" прибыль из дома. Ее следует заменять минимум раз в месяц.

Потрепанные мочалки – к болезням

Старая мочалка, которая используется в душе, накапливает негативную энергию и может передавать ее хозяину. Считается, что оставлять такую мочалку в ванне — к ослаблению здоровья и эмоциональному истощению.

Изношенные щетки — к ссорам в семье

Щетки, которыми мы чистим одежду, обувь или сантехнику, могут "привлекать" в дом ссоры. В частности, если щетка потрескалась, поломана или потеряла форму — это, по приметам, ведет к постоянным конфликтам в доме.

Чужие или найденные тряпки — табу

Еще одна примета предостерегает: никогда не берите в дом чужие или найденные тряпки, или щетки. Считается, что таким образом можно принести в дом чужую беду, несчастье или даже "перетянуть" чужие проблемы.

Женщина моет окно

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой домашний декор может "испугать" ваше счастье.