Укр

Эти вещи приносят только проблемы. Не держите их дома - и тем более не пользуйтесь ими

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Почему дома нельзя пользоваться старыми тряпками, щетками, мочалками
Почему дома нельзя пользоваться старыми тряпками, щетками, мочалками. Фото Коллаж "Телеграфа"

Многие над этим даже не задумываются

В каждом доме есть тряпки, щетки и мочалки, которыми пользуются ежедневно. Но мало кто знает, что изношенные и старые вещи могут навлечь беду в дом.

Согласно народным приметам, подобные старые вещи могут "тянуть" негатив, бедность и даже болезни в ваш дом. Это передает "Телеграф".

Почему стоит пересмотреть все свои вещи, которые помогают при уборке

Старые тряпки – к финансовым потерям

В народе говорят: "Старая тряпка вытирает не грязь, а счастье". По приметам, когда тряпка изношена и уже не справляется с уборкой, она накапливает негативную энергетику и "вытирает" прибыль из дома. Ее следует заменять минимум раз в месяц.

Потрепанные мочалки к болезням

Старая мочалка, которая используется в душе, накапливает негативную энергию и может передавать ее хозяину. Считается, что оставлять такую мочалку в ванне — к ослаблению здоровья и эмоциональному истощению.

Изношенные щетки — к ссорам в семье

Щетки, которыми мы чистим одежду, обувь или сантехнику, могут "привлекать" в дом ссоры. В частности, если щетка потрескалась, поломана или потеряла форму — это, по приметам, ведет к постоянным конфликтам в доме.

Чужие или найденные тряпки — табу

Еще одна примета предостерегает: никогда не берите в дом чужие или найденные тряпки, или щетки. Считается, что таким образом можно принести в дом чужую беду, несчастье или даже "перетянуть" чужие проблемы.

Что нельзя хранить дома
Женщина моет окно

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой домашний декор может "испугать" ваше счастье.

Теги:
#Приметы #Поверья #Мочалко #Тряпки #Щетки