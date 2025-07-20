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Ці речі приносять лише проблеми. Не тримайте їх удома — і тим більше не користуйтесь ними

Автор
Марина Бондаренко
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Чому вдома не можна користуватись старими ганчірками, щітками, мочалками
Чому вдома не можна користуватись старими ганчірками, щітками, мочалками. Фото Колаж "Телеграфу"

Багато хто над цим навіть не замислюється

У кожному домі є ганчірки, щітки та мочалки, якими користуються щодня. Але мало хто знає, що зношені та старі речі можуть накликати біду в дім.

Згідно з народними прикметами, подібні старі речі можуть "тягнути" негатив, бідність і навіть хвороби в ваш дім. Це передає "Телеграф".

Чому варто передивитись усі свої речі, які допомагають під час прибирання

Старі ганчірки – до фінансових втрат

У народі кажуть: "Стара ганчірка витирає не бруд, а щастя". За прикметами, коли ганчірка зношена і вже не справляється з прибиранням, вона накопичує негативну енергетику та "витирає" прибуток з дому. Її варто замінювати щонайменше раз на місяць.

Пошарпані мочалки до хвороб

Стара мочалка, яка використовується в душі, накопичує негативну енергію та може передавати її господарю. Вважається, що залишати таку мочалку у ванні — до ослаблення здоров’я та емоційного виснаження.

Зношені щітки — до сварок у сім’ї

Щітки, якими ми чистимо одяг, взуття чи сантехніку, можуть "приваблювати" в дім сварки. Зокрема, якщо щітка потріскана, поламана або втратила форму — це, за прикметами, веде до постійних конфліктів у домі.

Чужі або знайдені ганчірки — табу

Ще одна прикмета застерігає: ніколи не беріть у дім чужі або знайдені ганчірки чи щітки. Вважається, що таким чином можна принести в оселю чужу біду, нещастя або навіть "перетягнути" чужі проблеми.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який домашній декор може "злякати" ваше щастя.

Теги:
#Прикмети #Повір'я #Мочалки #Ганчірки #Щітки