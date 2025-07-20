Зайдите в зоомагазин. Нестандартный лайфхак, который поможет охладиться в жару

Об эффективном лайфхаке рассказал пользователь ТикТок

На улице уверенно держится жара, из-за которой дома создается эффект бани. Все ищут варианты, как быстро охладиться без лишних усилий.

В социальной сети ТикТок набирает популярность видео, на котором мужчина демонстрирует креативный способ охлаждения, используя товар, который обычно предназначен для домашних любимцев, передает "Mirror".

Автор ролика — Марк Ян Хойл. Он использует охлаждающий коврик для собак, чтобы спасаться от жары. В видео он кладет коврики прямо на кровать, поверх простыни, и предлагает своей жене протестировать необычную идею.

Сначала женщина не догадалась об истинном предназначении коврика и приняла его за надувной аксессуар для плавания. Однако уже через минуту она признала: трюк работает и действительно дарит приятную прохладу.

Известно, что охлаждающие коврики создают ощущение прохлады путем прямого контакта с телом и не требуют воды, электричества или дополнительных устройств. Поэтому такой вариант прекрасно подходит не только для животных, но и для людей — особенно в жаркие дни. Сейчас на "Rozetka" их можно купить от 198 гривен. Цена колеблется в зависимости от размера товара.

Коврик для животных

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой есть лайфхак, который также спасет вас в жару.