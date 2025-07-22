У вашому домі можуть несподівано оселитись конфлікти та дратівливість. Як це пов'язано зі статуетками

Цей декор є у багатьох вдома

Сувеніри у вигляді левів, вовків, драконів або інших тварин із відкритою пащею можуть нести в собі негативну енергетику та приваблювати проблеми й дім.

Народні прикмети застерігають, що такі фігурки символізують агресію, конфлікти та тривогу, які можуть непомітно проникати в атмосферу житла. Це передає "Телеграф".

Чому вдома краще не зберігати такі сувеніри

Згідно з повір’ями, відкрита паща тварини означає готовність атакувати . У домашньому просторі це трактують як джерело прихованої агресії. Такі сувеніри можуть викликати дратівливість, емоційні сплески та навіть сварки між членами родини;

. У домашньому просторі це трактують як джерело прихованої агресії. Такі сувеніри можуть викликати дратівливість, емоційні сплески та навіть сварки між членами родини; Традиційно дім вважається місцем спокою й безпеки. Але фігури хижих тварин чи міфічних створінь із "зубами назовні" несуть енергію боротьби, конкуренції або небезпеки. Особливо небажано ставити такі речі у спальні, на кухні чи біля входу в оселю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в домі можуть оселитись самотність і бідність через один декор. Його варто віддати або викинути, аби він не приніс біди господарям.