У вашому домі можуть несподівано оселитись конфлікти та дратівливість. Як це пов'язано зі статуетками
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Цей декор є у багатьох вдома
Сувеніри у вигляді левів, вовків, драконів або інших тварин із відкритою пащею можуть нести в собі негативну енергетику та приваблювати проблеми й дім.
Народні прикмети застерігають, що такі фігурки символізують агресію, конфлікти та тривогу, які можуть непомітно проникати в атмосферу житла. Це передає "Телеграф".
Чому вдома краще не зберігати такі сувеніри
- Згідно з повір’ями, відкрита паща тварини означає готовність атакувати. У домашньому просторі це трактують як джерело прихованої агресії. Такі сувеніри можуть викликати дратівливість, емоційні сплески та навіть сварки між членами родини;
- Традиційно дім вважається місцем спокою й безпеки. Але фігури хижих тварин чи міфічних створінь із "зубами назовні" несуть енергію боротьби, конкуренції або небезпеки. Особливо небажано ставити такі речі у спальні, на кухні чи біля входу в оселю.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в домі можуть оселитись самотність і бідність через один декор. Його варто віддати або викинути, аби він не приніс біди господарям.