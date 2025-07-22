Родился в Хмельницком, но похоронен в России: как выглядит могила звезды "Путь Сатурна" Волкова
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Михаил часто перевоплощался в разведчиков
В этот день, 22 июля, 24 года назад, скончался известный советский актер Михаил Волков. Он запомнился ролями в лентах "Путь к Сатурну", "Конец Сатурна", "Битва после победы". Актер умер в 68 лет в Москве, но имеет украинское происхождение, как и Ада Шереметьева.
"Телеграф" расскажет, что известно о жизненном и творческом пути актера, главных ролях и где его похоронили.
Карьера Михаила Волкова
Волков родился в 1942 году в Проскурове, который был переименован в Хмельницкий. Он с детства интересовался кино, поэтому поступил в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого на актерский факультет.
В 1954 Михаил начал работать в Николаевском драматическом театре, а через 2 года перешел в Киевский театр юного зрителя. В 1961 году актер переехал в Ленинград (теперь – Санкт-Петербург), где стал актером Большого драматического театра имени Горького (сейчас – имени Г. А. Товстоногова). Там он получал роли в таких постановках, как "Горе от ума" Грибоедова, "Три сестры" Чехова, "Мольер" Булгакова, "Энергические люди" Шукшина, "Цена" Миллера.
В 60-х годах прошлого столетия Волков начал играть в кино. Первыми работами были телевизионная пьеса о том, как появился нацизм "Страх и отчаяние в Третьей империи" и советская телепьеса о любви "Обещание счастья".
Наиболее успешным для Волкова стала роль советского разведчика Сергея Крылова в ленте "Путь к Сатурну". В нем говорится, как советские шпионы попадают в немецкий разведывательный центр "Сатурн", который проводил диверсии против Красной армии. Позже он снялся в двух следующих частях трилогии под названиями "Конец Сатурна" и "Битва после победы". В последней части герой Волкова попадает в американский лагерь для военнопленных, а затем — в разведывательно-диверсионную службу США.
В 1968 году Волков сыграл в фильме "Пассажир с "Экватора", где получил роль инженера-гидроакустика и офицера КГБ. А в 1970 году Михаил превратился в ректора вуза в художественном фильме "Переступить порог".
Популярной двухсерийной картиной с участием Волкова стала "Семья Коцюбинских". Она раскрывает жизнь известного украинского писателя и общественного деятеля Михаила Коцюбинского и его семьи. А в 1971 году актер появился в черно-белой ленте "Распад империи", в которой говорится о ходе Октябрьской революции и установлении советской власти.
Кроме этого, Волков сыграл художника в фильме "Выстрел в спину", полковника — в военной драме "Кодовое имя "Южный гром", иностранного разведчика — в детективе "Кольцо из Амстердама", генерала — в трехсерийной ленте "Привал странников".
Также Волков имел эффектный и выразительный голос и параллельно занимался дубляжем. Одной из лучших его работ считается озвучивание Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".
Могила Михаила Волкова
В 1996 году у Волкова диагностировали болезнь Альцгеймера, поэтому он отошел от актерской профессии. В 2001 году Михаила не стало в возрасте 68 лет. Актера похоронили на Казанском кладбище в Пушкине возле Санкт-Петербурга. Могилу расположили возле места захоронения его свекрови. А в 2015 году здесь похоронили и жену Волкова.
Волкову установили одну на двоих с женой надгробную плиту. Это обычный мемориал черного цвета, сделанный из гранита. На нем написаны имя и фамилия Волкова, его жены и их годы жизни и смерти. Также можно увидеть, что на плите даже нет фотографии актера.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила украинки Галины Водяницкой, сыгравшей Зою Космодемянскую в военной драме "Зоя".