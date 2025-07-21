Трагически погибла в 35 лет: как выглядит могила поэтессы Елены Телиги

Поэтесса погибла в молодом возрасте

Сегодня, 21 июля, исполняется 119 лет со дня рождения известной украинской поэтессы Елены Телиги. Она стала одной из главных борцов за независимость Украины в ХХ веке. Поэтессу вместе с мужем расстреляли в Бабьем Яру в Киеве. Также мы рассказывали, где похоронена Леся Украинка.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность поэтессы, чем отметилась и где ее похоронили.

Что известно об Елене Телиге

Телига родилась в Ильинском под Москвой в 1906 году. Отец был инженером, а мать – учительницей. В 1918 году семья перебралась в Киев, где Елена училась в Женской гимназии Александры Дучинской.

Через 2 года отца Елены эвакуировали в польский город Тарнов. Девушке не хватало средств на существование, поэтому она продавала с мамой старые вещи и полола огороды. В 1922 году Елена переехала в Чехословакию, где ее отец был ректором Украинской хозяйственной академии.

Елена Телига жила в Чехословакии, фото из сети

В 1923-1929 годах Елена получала образование на историко-филологическом факультете Украинского педагогического института имени Драгоманова в Праге. В 1928 году Телига начала печататься в "Литературно-научном вестнике", который сформировал ее националистические взгляды. Там она вышла замуж за общественного деятеля Михаила Телигу.

В 1929 году Елена переехала в Варшаву, куда позже перебрались ее родители. Она хотела найти здесь работу, однако мама Телиги внезапно умерла. Елена и Михаил находились в сложном материальном положении. Он работал землемером, а поэтесса искала разные подработки.

Елена Телига часто жила бедно, фото из сети

Со временем положение семьи улучшилось, когда Михаил устроился на польскую железную дорогу, а Елена — в украинскую школу при Украинском Центральном Комитете. В то же время Телига продолжала общественную деятельность, в частности стала одним из ведущих сотрудников "Вестника".

В 1939-1941 годах Телига жила в Кракове, где работала в Культурной референтуре Провода ОУН. Также сотрудничала с местной "Просвитой". За свою деятельность создала около 38 стихов, среди которых — "Только вечер взлетает на город", "Мужчинам", "Поворот", "Танго", "Не надо слов. Пусть будет только дело…".

Елена Телига создала 38 стихов, фото из сети

В 1941 году поэтесса вернулась в Украину. В Ровно она создала статьи "Рассыпаются стены" и "Братство в народе". Впоследствии Елена переехала в Киев, где возглавила Союз украинских писателей. Также она сотрудничала с редакцией газеты "Украинское слово" и редактировала еженедельник "Литавры".

В 1942 году редакцию "Украинского слова" запретили, но Телига продолжила работу в Союзе украинских писателей. Елену предупреждали, что скоро начнутся аресты членов этой организации, но она сказала, что никуда не уедет. Вместе с Телигой арестовали ее мужа. Нацисты расстреляли супругов в Бабьем Яру в 1942 году.

Могила Елены Телиги

В каком месте и когда именно расстреляли поэтессу — точно неизвестно. Впрочем, предполагается, что это произошло 21 февраля 1942 в Бабьем Яру. Там была создана гранитная мемориальная плита с именами и фамилиями расстрелянных нацистами в этом месте. Среди них есть и Телига, которой тогда было всего 35 лет.

Мемориал Елене Телиге, фото "Суспильне Киев"

Недалеко от мемориала, на перекрестке улиц Телиги и Ильенко, поэтессе установили памятник. Ее фигуру воспроизвели в платье, с шарфиком и книгой. Памятник, стоящий на гранитном постаменте, был изготовлен из бронзы. Мемориал сопровождают две гранитные стеллы.

Памятник Елене Телиге, фото tut-kiev.com

Памятник Елене Телиге, фото tut-kiev.com

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