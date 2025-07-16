Родился в Луганске, но похоронили в Москве: как выглядит могила автора песни "Вместе весело шагать" Матусовского

Матусовский был военным журналистом

Сегодня, 16 июля, проходит 35-я годовщина со дня смерти советского поэта и переводчика произведений Тараса Шевченко Михаила Матусовского. Он является автором слов к трекам "С чего начинается Родина?", "Вместе весело шагать", "На безымянной высоте". Матусовский умер в 74 года в 1990 году. Недавно мы рассказывали о смерти легендарного украинского композитора Игоря Поклада.

"Телеграф" рассказывал, что известно о карьере Матусовского, как он умер и где его похоронили.

Что известно о Михаиле Матусовском

Матусовский родился в 1915 году в Луганске в еврейской семье. Его отец был фотографом, а мать – домохозяйкой. Михаил учился в строительном техникуме в Луганске, после чего отправился работать на завод. В это время он начал писать стихи, которые печатали в местных газетах и журналах.

В течение года Матусовский учился в Донецком институте народного образования. Учебу не окончил и переехал в Москву. Там он получал образование в институте философии, литературы и истории имени Чернышевского.

Михаил Матусовский учился в Москве, фото из сети

Во время Второй мировой войны Матусовский служил военным корреспондентом. Тогда же получил степень кандидата филологических наук, защитив диссертацию без физического присутствия. После войны Михаил издал сборники стихов и песен: "Улица мира" (1951), "Все, что мне дорого" (1957), "Стихи остаются в строю" (1958).

Михаил Матусовский был военным корреспондентом, фото из сети

Самыми популярными песнями, к которым луганчанин написал слова, стали "С чего начинается Родина?", "Вместе весело шагать", "На безымянной высоте". Также Матусовскому принадлежит авторство многих стихов к разным фильмам. Их насчитывается более 50:

"Солнце светит всем";

"Песня летит по свету";

"Каждый вечер в одиннадцать";

"Фронт без флангов";

"Близкая даль";

"Время выбрало нас".

Михаил Матусовский написал десятки стихов, фото из сети

В 1977 году поэта наградили Государственной премией СССР. Также он стал обладателем нескольких орденов, связанных с профессиональной деятельностью во время войны.

Могила Михаила Матусовского

Поэта не стало в 1990 году, когда ему было 74. Вероятно, смерть наступила по естественным причинам. Его похоронили на Кунцевском кладбище возле дочери Елены. Поэту и его родному человеку установили один памятник на двоих, состоящий из двух частей.

Памятник Михаилу Матусовскому, фото из сети

На одной стороне указаны его фамилия, имя, отчество и годы жизни и смерти, а на другой — те же данные дочери. Мемориал является лаконичным и стоит на гранитной плите. Интересно, что на солнце памятник переливается малиновым оттенком. На могиле также насажены цветы.

Матусовский похоронен в Москве, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила поэта Максима Рыльского. Его стихи современники учат и сегодня.