Родился в Луганске, но похоронили в Москве: как выглядит могила автора песни "Вместе весело шагать" Матусовского
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Матусовский был военным журналистом
Сегодня, 16 июля, проходит 35-я годовщина со дня смерти советского поэта и переводчика произведений Тараса Шевченко Михаила Матусовского. Он является автором слов к трекам "С чего начинается Родина?", "Вместе весело шагать", "На безымянной высоте". Матусовский умер в 74 года в 1990 году. Недавно мы рассказывали о смерти легендарного украинского композитора Игоря Поклада.
"Телеграф" рассказывал, что известно о карьере Матусовского, как он умер и где его похоронили.
Что известно о Михаиле Матусовском
Матусовский родился в 1915 году в Луганске в еврейской семье. Его отец был фотографом, а мать – домохозяйкой. Михаил учился в строительном техникуме в Луганске, после чего отправился работать на завод. В это время он начал писать стихи, которые печатали в местных газетах и журналах.
В течение года Матусовский учился в Донецком институте народного образования. Учебу не окончил и переехал в Москву. Там он получал образование в институте философии, литературы и истории имени Чернышевского.
Во время Второй мировой войны Матусовский служил военным корреспондентом. Тогда же получил степень кандидата филологических наук, защитив диссертацию без физического присутствия. После войны Михаил издал сборники стихов и песен: "Улица мира" (1951), "Все, что мне дорого" (1957), "Стихи остаются в строю" (1958).
Самыми популярными песнями, к которым луганчанин написал слова, стали "С чего начинается Родина?", "Вместе весело шагать", "На безымянной высоте". Также Матусовскому принадлежит авторство многих стихов к разным фильмам. Их насчитывается более 50:
- "Солнце светит всем";
- "Песня летит по свету";
- "Каждый вечер в одиннадцать";
- "Фронт без флангов";
- "Близкая даль";
- "Время выбрало нас".
В 1977 году поэта наградили Государственной премией СССР. Также он стал обладателем нескольких орденов, связанных с профессиональной деятельностью во время войны.
Могила Михаила Матусовского
Поэта не стало в 1990 году, когда ему было 74. Вероятно, смерть наступила по естественным причинам. Его похоронили на Кунцевском кладбище возле дочери Елены. Поэту и его родному человеку установили один памятник на двоих, состоящий из двух частей.
На одной стороне указаны его фамилия, имя, отчество и годы жизни и смерти, а на другой — те же данные дочери. Мемориал является лаконичным и стоит на гранитной плите. Интересно, что на солнце памятник переливается малиновым оттенком. На могиле также насажены цветы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила поэта Максима Рыльского. Его стихи современники учат и сегодня.