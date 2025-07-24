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Чтобы не получить проблемы: что нельзя делать на праздник Бориса и Глеба

Автор
Виктория Козар
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Что нельзя делать 24 июля 2025 года
Что нельзя делать 24 июля 2025 года. Фото freepik.com

Этот день сопровождается приметами, которые укажут на погоду в ближайшее время

Сегодня, 24 июля, согласно новоюлианскому календарю, верующие вспоминают князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. По старому стилю это происходило 6 августа.

Борис и Глеб — сыновья известного киевского князя Владимира Святославича, которого еще назвали Великим. В 1015 году, когда Владимир скончался, потомки начали бороться за власть в Киевской Руси. Князь хотел передать право занять престол Борису или Глебу, но его силой занял их брат Святополк.

Борис решил не атаковать Киев, чтобы занять власть. Святополк же видел конкурента в Борисе, поэтому приказал его убить. Глеба он тоже убил. Еще один брат — Святослав — тоже впоследствии погиб. В 1019 году Ярослав Мудрый сверг Святополка с престола и впоследствии умер в муках. Церковь канонизировала Бориса и Глеба за то, что они скончались как мученики.

Традиции и приметы 24 июля

В этот день христиане молятся Борису и Глебу, чтобы святые помогли выздороветь от болезней, очиститься от лукавого, избавиться от душевной боли и негативных эмоций. Наши предки 24 июля не работали на земле, потому что боялись молнии, которая могла повлечь за собой пожар. Также в этот день люди собирали ягоды, особенно малину и ежевику.

  • Если чайки садятся на воду – ждите дождя.
  • Солнечно и тепло – такая погода продержится в ближайшую неделю.
  • Заметили много насекомых — к сухой погоде.

Что нельзя делать 24 июля

  • В этот день нельзя тяжело работать на земле, потому что урожаю это не будет способствовать.
  • Не стоит сплетничать, обсуждать кого-то, лениться и завидовать.
  • Нежелательно отказывать в помощи, потому что можете получить проблемы.

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#Традиции #Приметы #Свято #День Бориса і Гліба