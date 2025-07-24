Аби не отримати проблеми: що не можна робити на свято Бориса і Гліба

Цей день супроводжується прикметами, які вкажуть на погоду найближчим часом

Сьогодні, 24 липня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни згадують князів-страстотерпців Бориса і Гліба. За старим стилем це відбувалося 6 серпня.

Борис і Гліб — це сини відомого київського князя Володимира Святославича, якого ще назвали Великим. У 1015 році, коли Володимир помер, нащадки почали боротися за владу у Київській Русі. Князь хотів передати право зайняти престол Борисові чи Глібу, але його силою зайняв їхній брат Святополк.

Борис вирішив не атакувати Київ, аби зайняти владу. Натомість Святополк бачив конкурента у Борису, тож наказав його вбити. Гліба він також вбив. Ще один їхній брат — Святослав — теж згодом загинув. У 1019 році Ярослав Мудрий скинув Святополка із престолу і згодом той помер у муках. Церква канонізувала Бориса і Гліба за те, що вони померли як мученики.

Традиції та прикмети 24 липня

У цей день християни моляться до Бориса і Гліба, аби святі допомогли одужати від хвороб, очиститися від лукавого, позбутися душевного болю та негативних емоцій. Наші предки 24 липня не працювали на землі, бо боялися блискавки, яка могла спричинити пожежу. Також цього дня люди збирали ягоди, особливо малину та ожину.

Якщо чайки сідають на воду — чекайте на дощ.

Сонячно і тепло — така погода протримається найближчий тиждень.

Помітили багато комах — до сухої погоди.

Що не можна робити 24 липня

У цей день не можна важко працювати на землі, бо урожаю це не сприятиме.

Не варто пліткувати, обговорювати когось, лінуватися та заздрити.

Небажано відмовляти у допомозі, бо можете отримати проблеми.

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