Нашли скелет в стенах, а потом была пыточная: в 10 км от Мукачево есть замок с жуткой историей

Это настоящее закарпатское сокровище, которое стоит посетить

Закарпатье известно не только живописными видами, но и богатым историко-архитектурным наследием. Среди многочисленных замков края особое место занимает замок Паланок в Мукачево, а также его близкий "собрат" в поселке Чинадиево.

"Сент-Миклош" (в переводе с венгр. "Святой Николай"), или Чинадиевский замок, способен удивить каждого, кто сюда попадет. Он имеет уникальную атмосферу, собственный характер и неповторимый шарм, делающий его настоящим закарпатским сокровищем. У здания богатая и непростая история, переплетенная с легендами и загадками.

Первые упоминания о местности, где стоит замок Сент-Миклош, датируются еще XIII веком. В дальнейшей истории он в большинстве своем играл роль оборонительного сооружения — благодаря надежному укреплению замок не раз становился ареной ожесточенных боев. Двухэтажное здание с двумя трехъярусными башнями, массивными стенами, глубокими подвалами и узкими оконцами-бойницами было защищено рвами, земляными валами и рекой Латорицей.

Исторически замок возводили для защиты пути между Хустом и Ужгородом. Затем там жили выдающиеся венгерские деятели, в том числе княгиня Илона Зрини и ее муж Ференц II Ракоци, участвовавшие в освободительных движениях против Габсбургов.

Самая известная легенда замка связана со скелетом человека, найденным в стене во время реконструкции в 1839 году. Считается, что его замуровали заживо для защиты крепости — эхо старинного поверья. Кроме того, вокруг замка ходят рассказы о тайных подземных ходах.

За новых владельцев со временем крепость окончательно потеряла свою оборонительную функцию: укрепления снесли, территорию обустроили как парк, а само здание приобрело вид дворца. Во время Второй мировой войны оккупанты превратили Чинадиевский замок в пыточную. В советский период замок использовали для разных нужд: здесь действовали сельсовет, управление лесного хозяйства, военная часть, а впоследствии — склад соседней автобазы. С провозглашением независимости Украины сооружение оказалось в заброшенном состоянии — 75% здания были аварийными.

После продолжительного упадка в советские времена, Чинадиевский замок возрождается благодаря усилиям художника Иосифа Бартоша, который в 2002 году взялся за реставрацию. В настоящее время посетители могут посмотреть отреставрированный интерьер первого этажа, где размещено 6 комнат и просторный зал.

Замок Сент-Миклош изнутри. Фото: wikipedia.org Замок Сент-Миклош изнутри. Фото: wikipedia.org

Здесь представлены материалы, посвященные скифской и кельтской культурам. Сегодня это культурный центр Закарпатья, где проходят выставки, концерты и фестивали.

Сокровища Чинадиевского замка. Фото: karpatium.com.ua Сокровища Чинадиевского замка. Фото: karpatium.com.ua Сокровища Чинадиевского замка. Фото: karpatium.com.ua

Вход свободный, без обязательной оплаты. Однако у входа стоит ящик для пожертвований. Посетить Чинадиевский замок можно не только по будням, но и в субботу — с 9:00 до 18:00. Замок расположен в 33 км от Ужгорода и 12 км от Мукачево.

Стоит отметить, что этот атмосферный замок стал съемочной площадкой для ключевых сцен фильмов "Огнем и мечом" и "Д’Артаньян и три мушкетера".