Потеря для Львова, УКУ и Украины: как вспоминают погибшего нардепа Ярослава Рущишина

"Выжимал совок из экономики". За что Рущишина уважали коллеги и партнеры

В ДТП погиб народный депутат Ярослав Рущишин. Он был избран со Львовской области от партии "Голос". Авария произошла вечером 24 июля в Ивано-Франковской области. Рущишин управлял мотоциклом Harley-Davidson и не справился с управлением.

Его вспоминают как честного, патриотичного политика и активного деятеля. Нардеп Ярослав Юрчишин, вспоминая коллегу, пишет: "Будучи студентом, даже еще школьником, я восхищался Революцией на Граните. Которую ты с братьями Студенческого Братства организовывал, чтобы впервые защитить украинский вектор и Независимость".

"Всегда сдержанный, интеллигентный, эрудированный, надежный. Галицкий пан. В Верховной Раде Украины ты вел тему экономического развития. Без хайпа и популизма. Выжимал по капле совок из нашей экономики. Способствовал предпринимательству. Системно, качественно", — так описывает Юрчишин погибшего. Он призвал ценить жизнь и тех, кто рядом, пока еще не поздно.

Нардеп Ярослав Юрчишин о Ярославе Рущишине

Журналист, общественный деятель и директор Института фронтира Евгений Глебовицкий поблагодарил в некрологе за множество вещей, которые Ярослав Рущишин делал ради общества и то, каким он был:

"За твой честно заработанный твоей "Тротолой" первый и последующие миллионы, из-за чего "налоговики", "бизнесмены" и бандиты тебя могли ненавидеть, но не могли сделать зависимым. Ты был одним из первых новых капиталистов, филантропов, но не позволил им съесть себя".

Он отметил, что жалеет, что Рущишин не выиграл мэрскую кампанию в 2020 году и признался, что его всегда пугал мотоцикл политика. "Меня всегда немного пугал твой Harley Davidson, но петриковские росписи на его глянцево-черном корпусе были фантастическими! И когда ты на нем катал Мариновича — это был настоящий рок-н-ролл! Я знаю, что что-то забыл, потому что ты все время что-то делал и кому-то помогал. Поэтому спасибо за любовь к людям, твое служение и поддержку, вероятно, тысяч людей, инициатив и проектов", — пишет Глебовицкий.

Тот же "Харлей" есть и в воспоминаниях народного депутата Ольги Стефанишиной. "Я не знаю, как мы без тебя, но знаю, что там, где ты, точно уже все хорошо. И ты там тоже наверняка на мотоцикле. Но без аварий", — пишет она.

Ольга Стефанишина о Ярославе Рущишине

На гибель народного депутата отреагировал и основатель партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук. Он подчеркнул, что для Рущишина "принцип" был не просто словом.

Святослав Вакарчук о Ярославе Рущишине

Коллеги Рущишина по Верховной Раде, нардепы Ярослав Железняк, Ростислав Тистик и Иван Чайковский также выразили свои соболезнования. "Не могу поверить", — пишет Железняк. "Невыразимой потерей" называет гибель Рущишина Тистик. Иван Чайковский подчеркнул: "Ты любил то, что делает людей свободными! Спасибо за пример патриотизма и дальновидности".

Ярослав Железняк о Ярославе Рущишине

Ростислав Тистик о Ярославе Рущишине

Иван Чайковский о Ярославе Рущишине

Ярослав Рущишин был также почётным сенатором УКУ, соучредителем и членом наблюдательного совета Львовской бизнес-школы УКУ. В Католическом университете напомнили, что он много лет поддерживал стипендиями талантливых студентов малообеспеченных семей. "Человек чести, достоинства. Это невосполнимая потеря для общества и всей Украины", — говорится в некрологе.

Президент УКУ митрополит Борис Гудзяк пишет: "Его лидерство, мнение, слово были для меня чрезвычайно ценными. Как будет не хватать Славка в семье, городе, стране".

Борис Гудзяк о Ярославе Рущишине

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может заменить Рущишина в Верховной Раде. Наиболее вероятны три следующих кандидата в списке.