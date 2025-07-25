Политолог, специалист по взаимодействию с властью или общественная деятельница. Кто может стать новым нардепом от "Голоса"

В декабре 2024 в Раду вошла член "Голоса" Тамила Ташева

Ярослав Рущишин, народный депутат от партии "Голос" из Львова, погиб в ДТП. Вакантное место в парламенте могут занять его коллеги из партии.

Сейчас в Верховной Раде 20 народных депутатов фракции "Голос". Последней туда вошла Тамила Ташева (номер 26 в списке "Голоса" на выборах в 2019 году).

В списке "Голоса" в 2019 году было 30 человек. За номером 26 Тамилой Ташевой идут: Николай Давидюк, Роман Супрун, Александра Дворецкая и Сергей Притула. В 2021 году Притула вышел из партии из-за конфликта с руководством.

Таким образом, наиболее вероятными кандидатами остаются трое:

Николай Давидюк (№27) — политолог, директор аналитического центра "Политика". В 2019 году стал соучредителем общественно-политического движения "Дій з нами" совместно с Мустафой Наемом.

Николай Давыдюк

Роман Супрун (№28) – эксперт по government relations (процесс взаимодействия между бизнесом, общественными организациями и органами государственной власти).

Роман Супрун

Александра Дворецкая (№29) — исполнительный директор и соучредительница БФ "Восток-СОС". Член правления общественной организации "Правозахисний центр "Дія".

Александра Дворецкая

Каждый из этих трех кандидатов может отказаться стать нардепом. Тогда его место займет следующий по списку.

"Голос" — украинская либеральная политическая партия, созданная в 2019 году по инициативе фронтмена группы Океан Эльзы — Святослава Вакарчука. В 2020 году Вакарчук вышел из фракции "Голос" в Верховной Раде. Главой "Голоса" сейчас является Кира Рудык.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 6 декабря 2024 года в Верховной Раде появились два новых народных депутата. Речь идет о Богдане Лукашуке и Тамиле Ташевой.