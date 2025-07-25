Забудьте о дорогой Одессе: где неподалеку можно отдохнуть на море за копейки

Дома расположены в 6 мин от моря

Отдых на побережье Черного моря может быть комфортным и недорогим, ведь есть множество домов и номеров по доступным ценам. К примеру, в городе Курортное Одесской области можно снять номер за 1 100 грн за две ночи.

Об этом свидетельствует портал по поиску жилья. Отмечается, что дома находятся в 6 минах от моря, практически на его побережье.

"Жилье Novaya Dacha расположено в городе Курортное, в 6 мин ходьбы от достопримечательности "Пляж поселка Курортное". Для удобства гостей сад, бесплатная частная парковка и удобства для приготовления барбекю", — говорится в сообщении.

Двор дома

Дом на карте

Также в номерах есть бесплатный Wi-Fi. А гостям предлагают бесплатный трансфер, правда, из аэропорта. Стоимость номера на двух человек стартует от 1 100 грн за две ночи, три человека – 1 300, а четыре – 1 700 грн.

К объявлению также добавлено фото квартиры и приусадебного участка. Все комнаты достаточно чистые, простые и удобные. Есть кровати, прикроватные тумбочки, постельное белье и минимальный набор мебели. Кухня, судя по фото, общая. Двор чистый и просторный, есть зоны отдыха и барбекю. Туалет и душ общие. В каждой комнате есть отдельный холодильник.

Спальное место

Кухня

Туалет

Напомним, что в Одессе также можно снять бюджетное жилье у моря. Однако из нюансов не только общий душ, но и достаточно старый ремонт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе также можно приобрести квартиру по довольно приятной цене, однако с неприятным сюрпризом.