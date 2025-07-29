Уже была в центре скандала из-за войны. Что известно об украинке и модели Onlyfans Анне Малигон, снявшейся в рекламе Маска
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Девушка попадала в скандал, связанный с войной
Основатель PayPal, SpaceX, Tesla, инвестор и предприниматель Илон Маск привлек модель из OnlyFans для рекламы гуманоидных роботов Tesla. Участие в ролике приняла украинка Анна Малигон, переехавшая в США в начале полномасштабной войны.
"Телеграф" расскажет, что известно об Анне Малигон, чем занимается в США и что публикует в соцсетях.
Украинка из рекламы Илона Маска
Малигон родилась в 2003 году в Харькове. Сейчас Анне 22 года и известно, что у нее есть профиль на сайте Only.fans, где публикует откровенные фото и видео. В частности, можно увидеть фотографии в нижнем белье и чулках, с выдвинутым языком и в соблазнительных позах.
Девушка уехала из Харькова в США, когда россияне начали полномасштабное наступление на Украину. На своей странице в инстаграме Малигон распространяет провокационные кадры с профессиональных и любительских фотосессий. Она примеряет соблазнительные наряды, путешествует в разные страны и не упоминает о войне.
В апреле 2024 года Малигон вернулась в Украину и посетила прифронтовые города. В частности, сняла несколько роликов для тиктока с подписью I’m Ukrainian и показала автомобиль, уничтоженный войной. Также Анна рассказала, что перечислила 30 тысяч долларов на нужды ВСУ.
Однако многие пользователи сети начали хейтить Анну, упрекая, что она хайпирует на теме войны. Их аргументом было то, что девушка раньше не рассказывала о войне, но показывала беззаботную жизнь за границей. Также один из пользователей распространил фото Малигон с российской порноактрисой Евой Эльфи, внесенной в базу "Миротворец".
Впоследствии украинка вернулась в Штаты. В 2025 году она сняла ролик, показывающий последствия масштабных пожаров в Калифорнии. Анна отметила, что из-за природной беды сгорел дом ее друзей.
В июле 2025 стало известно, что украинка снялась в рекламе роботов Tesla — компании Илона Маска. В ролике можно увидеть функции устройства – робот может делать массаж, мыть посуду и повторять движения за человеком.
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