Уже была в центре скандала из-за войны. Что известно об украинке и модели Onlyfans Анне Малигон, снявшейся в рекламе Маска

Девушка попадала в скандал, связанный с войной

Основатель PayPal, SpaceX, Tesla, инвестор и предприниматель Илон Маск привлек модель из OnlyFans для рекламы гуманоидных роботов Tesla. Участие в ролике приняла украинка Анна Малигон, переехавшая в США в начале полномасштабной войны.

"Телеграф" расскажет, что известно об Анне Малигон, чем занимается в США и что публикует в соцсетях.

Украинка из рекламы Илона Маска

Малигон родилась в 2003 году в Харькове. Сейчас Анне 22 года и известно, что у нее есть профиль на сайте Only.fans, где публикует откровенные фото и видео. В частности, можно увидеть фотографии в нижнем белье и чулках, с выдвинутым языком и в соблазнительных позах.

Анна Малигон, фото из сети

Малигон публикует провокационные фото, из сети

Малигон в белье, фото из сети

Девушка уехала из Харькова в США, когда россияне начали полномасштабное наступление на Украину. На своей странице в инстаграме Малигон распространяет провокационные кадры с профессиональных и любительских фотосессий. Она примеряет соблазнительные наряды, путешествует в разные страны и не упоминает о войне.

Малигон в Штатах, фото с ее инстаграм-страницы

Малигон публикует соблазнительные фото, фото с ее инстаграм-страницы

Малигон распространяет откровенный контент, фото с ее инстаграм-страницы

В апреле 2024 года Малигон вернулась в Украину и посетила прифронтовые города. В частности, сняла несколько роликов для тиктока с подписью I’m Ukrainian и показала автомобиль, уничтоженный войной. Также Анна рассказала, что перечислила 30 тысяч долларов на нужды ВСУ.

Малигон в прифронтовом городе

Однако многие пользователи сети начали хейтить Анну, упрекая, что она хайпирует на теме войны. Их аргументом было то, что девушка раньше не рассказывала о войне, но показывала беззаботную жизнь за границей. Также один из пользователей распространил фото Малигон с российской порноактрисой Евой Эльфи, внесенной в базу "Миротворец".

Малигон фотографировалась с российской порноактрисой, скриншот из "Миротворца"

Впоследствии украинка вернулась в Штаты. В 2025 году она сняла ролик, показывающий последствия масштабных пожаров в Калифорнии. Анна отметила, что из-за природной беды сгорел дом ее друзей.

Малигон показывала последствия пожара в Калифорнии

В июле 2025 стало известно, что украинка снялась в рекламе роботов Tesla — компании Илона Маска. В ролике можно увидеть функции устройства – робот может делать массаж, мыть посуду и повторять движения за человеком.

Малигон в ролике с работами

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