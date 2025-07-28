Мария Ковальчук врет о произошедшем в Дубае? Знакомая модели выдала громкие подробности

На тему произошедшего в Дубае высказалась еще одна фигурантка этого дела

Украинскую модель OnlyFans Марию Ковальчук жестоко избили и бросили умирать в Дубае в марте 2025 года. Как рассказала сама потерпевшая, издевались над ней российские мажоры, среди которых были и девушки. После первого интервью Марии Ковальчук украинским СМИ, в котором она и ее мать Анна раскрыли некоторые подробности произошедшего, их обеих обвинили во лжи.

Милена Долганова — девушка, чье имя называла Мария Ковальчук, когда рассказывала о случившемся Алексею Суханову. По словам Марии, она была среди участников вечеринки, на которой ее избили. Также Ковальчук называла Долганову россиянкой и говорила, что ей 16 лет.

Однако Милена Долганова в интервью изданию "Фокус" рассказала свою версию произошедшего, заявив, что все было не так, как рассказывает Ковальчук. По словам девушки, ей 21 год и она не россиянка, а украинка, хоть сейчас и живет в ОАЭ.

Мария Ковальчук и ее мама Анна обвинили российских мажоров в нападении

"Мне не 16 лет и я не гражданка РФ, как недавно говорила Ковальчук. Зачем она солгала и назвала меня россиянкой? Чтобы меня больше ненавидели? Я родилась в Киеве и большую часть жизни прожила там", — рассказала Долганова.

Также она утверждает, что Марию Ковальчук никто не избивал и не издевался над ней на той вечеринке в отеле. По словам Милены, девушка вышла из номера примерно в 21:15 и была невредимой. В своих заявлениях Долганова ссылается на отчет по результатам расследования этого дела, копию которого разослала всем причастным мать модели Анна Ковальчук.

"В интервью Собчак она намеренно скрыла самые существенные факты расследования, из-за которых следствию стало очевидно, что никто не причастен к травмам ее дочери", — добавляет Долганова.

Милена Долганова, которая была на вечеринке с Марией Ковальчук

Версия произошедшего от Милены Долгановой

По словам Милены, Мария вышла из номера целой и невредимой около 21:15 вечера, она не обращалась за помощью к персоналу или охране отеля. Камеры зафиксировали, что она выходила одна и вслед за ней никто не шел.

"На стройке она оказалась в 2:09 ночи, то есть через 5 часов. Это подтверждают двое охранников стройки, которые прогоняли ее и доложили руководству, что несмотря на неоднократные запреты, потерпевшая продолжает совершать попытки проникнуть на территорию", — рассказала Долганова.

Мария Ковальчук проходит реабилитацию в Европе

По словам девушки, охранники стройки искали Марию, чтобы вывести. Однако девушка не понимает, где потерпевшая была 5 часов и как кто-то мог ее преследовать, если стройка рядом с отелем.

"Где она была эти 5 часов? Отвечает просто — не помню, а ее мать этого вообще не вспоминает. Как ее могли преследовать 5 часов, если стройка недалеко от отеля, а из номера никто не выходил?" — разводит руками Милена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мать избитой в Дубае украинской модели Марии Ковальчук рассказала о странном поведении местных властей в Дубае. Вероятно, они хотели замять дело.