Вже була у центрі скандалу через війну. Що відомо про українку та модель Onlyfans Анну Малігон, яка знялася в рекламі Маска

Дівчина потрапляла у скандал, пов'язаний із війною

Засновник PayPal, SpaceX, Tesla, інвестор і підприємець Ілон Маск залучив модель з OnlyFans для реклами гуманоїдних роботів Tesla. Участь у ролику взяла українка Анна Малігон, яка переїхала до США на початку повномасштабної війни.

"Телеграф" розповість, що відомо про Анну Малігон, чим займається у США та що публікує у соцмережах.

Українка з реклами Ілона Маска

Малігон народилась 2003 року у Харкові. Зараз Анні 22 роки і відомо, що вона має профіль на сайті Only.fans, де публікує відверті фото та відео. Зокрема, можна побачити світлини у спідній білизні та панчохах, з висунутим язиком та у звабливих позах.

Анна Малігон, фото з мережі

Малігон публікує провокаційні світлини, фото з мережі

Малігон у білизні, фото з мережі

Дівчина виїхала з Харкова у США, коли росіяни почали повномасштабний наступ на Україну. На своїй сторінці в інстаграмі Малігон поширює провокаційні світлини з професійних і аматорських фотосесій. Вона приміряє спокусливі вбрання, подорожує у різні країни та не згадує про війну.

Малігон у Штатах, фото з її інстаграм-сторінки

Малігон публікує звабливі фото, фото з її інстаграм-сторінки

Малігон поширює відвертий контент, фото з її інстаграм-сторінки

У квітні 2024 року Малігон повернулась в Україну та відвідала прифронтові міста. Зокрема, зняла кілька роликів для тіктоку з підписом I’m Ukrainian і показала автівку, знищену війною. Також Анна розповіла, що перерахувала 30 тисяч доларів на потреби ЗСУ.

Малігон у прифронтовому місті

Однак чимало користувачів мережі почали хейтити Анну, дорікаючи, що вона хайпує на темі війни. Їхнім аргументом було те, що дівчина раніше не розповідала про війну, натомість показувала безтурботне життя за кордоном. Також один із користувачів поширив фото Малігон з російською порноакторкою Євою Ельфі, внесену до бази "Миротворець".

Малігон фотографувалась з російською порноакторкою, скриншот із "Миротворця"

Згодом українка повернулась до Штатів. У 2025 році вона зняла ролик, де показує наслідки масштабних пожеж у Каліфорнії. Анна зазначила, що через природне лихо згорів будинок її друзів.

Малігон показувала наслідки пожежі у Каліфорнії

У липні 2025 року стало відомо, що українка знялась у рекламі роботів Tesla — компанії Ілона Маска. У ролику можна побачити функції пристрою — він може робити масаж, мити посуд та повторювати рухи за людиною.

Малігон у ролику з роботами

Раніше "Телеграф" розповідав нові подробиці у справі моделі Марії Ковальчук, яка брала участь у скандальній вечірці. З'явилися додаткові свідчення.