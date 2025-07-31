Всього по трошки і не за всі гроші світу. Що в СРСР можна було купити за 1 долар
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Для звичайного радянського громадянина долар залишався недосяжною валютою
Курс долара в СРСР становив приблизно 0,60 рубля за 1 долар США. Це означало, що долар офіційно коштував менше одного радянського рубля.
"Телеграф" розповість, що можна було купити радянській людині на 1 долар.
Що можна було купити на 1 долар (0,60 рубля за офіційним курсом)
Продукти харчування:
- Хліб чорний — 4-5 буханок (16 копійок за буханку)
- Молоко — 2 літри (28 копійок за літр)
- Цукор — 0,6 кг (96 копійок за кг)
- Масло вершкове — 0,17 кг (3,60 руб./кг)
- М'ясо яловичине — 0,3 кг (2 рубля за кг)
- Сир — 0,2 кг (3 рубля за кг)
Напої:
- Пиво — 1,5 літра (40 копійок за пляшку 0,5л).
- Лимонад — 6 пляшок (10 копійок за пляшку).
Побутові товари:
- Сірники — 10 коробків (6 копійок за коробку).
- Мило господарське — 3 куски (20 копійок за кусок).
- Зубна паста — 1 тюбик (50 копійок).
Транспорт:
- Проїзд у метро/тролейбусі — 12 поїздок (5 копійок за поїздку).
- Таксі (міський тариф) — 3 км поїздки (20 копійок за км).
Послуги:
- Перукарня (чоловіча стрижка) — 3 стрижки (20 копійок).
- Кіно — 3 квитки на денний сеанс (20 копійок).
Купити на один долар можна було небагато — лише базовий набір продуктів на день-два: кілька буханок хліба, трохи молока та масла. Хоча за офіційним курсом це здавалося дешево, реальність була іншою — для звичайного радянського громадянина долар залишався недосяжною валютою, символом "західного достатку", який можна було отримати лише нелегально та з великим ризиком.
Раніше "Телеграф" писав, що читали радянські люди в СРСР.