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Всього по трошки і не за всі гроші світу. Що в СРСР можна було купити за 1 долар

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
СРСР Новина оновлена 31 липня 2025, 13:11
СРСР. Фото Колаж "Телеграф"

Для звичайного радянського громадянина долар залишався недосяжною валютою

Курс долара в СРСР становив приблизно 0,60 рубля за 1 долар США. Це означало, що долар офіційно коштував менше одного радянського рубля.

"Телеграф" розповість, що можна було купити радянській людині на 1 долар.

Що можна було купити на 1 долар (0,60 рубля за офіційним курсом)

Продукти харчування:

  • Хліб чорний — 4-5 буханок (16 копійок за буханку)
  • Молоко — 2 літри (28 копійок за літр)
  • Цукор — 0,6 кг (96 копійок за кг)
  • Масло вершкове — 0,17 кг (3,60 руб./кг)
  • М'ясо яловичине — 0,3 кг (2 рубля за кг)
  • Сир — 0,2 кг (3 рубля за кг)

Напої:

  • Пиво — 1,5 літра (40 копійок за пляшку 0,5л).
  • Лимонад — 6 пляшок (10 копійок за пляшку).

Побутові товари:

  • Сірники — 10 коробків (6 копійок за коробку).
  • Мило господарське — 3 куски (20 копійок за кусок).
  • Зубна паста — 1 тюбик (50 копійок).
Долар в СРСР

Транспорт:

  • Проїзд у метро/тролейбусі — 12 поїздок (5 копійок за поїздку).
  • Таксі (міський тариф) — 3 км поїздки (20 копійок за км).

Послуги:

  • Перукарня (чоловіча стрижка) — 3 стрижки (20 копійок).
  • Кіно — 3 квитки на денний сеанс (20 копійок).

Купити на один долар можна було небагато — лише базовий набір продуктів на день-два: кілька буханок хліба, трохи молока та масла. Хоча за офіційним курсом це здавалося дешево, реальність була іншою — для звичайного радянського громадянина долар залишався недосяжною валютою, символом "західного достатку", який можна було отримати лише нелегально та з великим ризиком.

Раніше "Телеграф" писав, що читали радянські люди в СРСР.

Теги:
#Долар США #Гроші #СРСР #Курс валют