Всього по трошки і не за всі гроші світу. Що в СРСР можна було купити за 1 долар

Для звичайного радянського громадянина долар залишався недосяжною валютою

Курс долара в СРСР становив приблизно 0,60 рубля за 1 долар США. Це означало, що долар офіційно коштував менше одного радянського рубля.

"Телеграф" розповість, що можна було купити радянській людині на 1 долар.

Що можна було купити на 1 долар (0,60 рубля за офіційним курсом)

Продукти харчування:

Хліб чорний — 4-5 буханок (16 копійок за буханку)

— 4-5 буханок (16 копійок за буханку) Молоко — 2 літри (28 копійок за літр)

— 2 літри (28 копійок за літр) Цукор — 0,6 кг (96 копійок за кг)

— 0,6 кг (96 копійок за кг) Масло вершкове — 0,17 кг (3,60 руб./кг)

— 0,17 кг (3,60 руб./кг) М'ясо яловичине — 0,3 кг (2 рубля за кг)

— 0,3 кг (2 рубля за кг) Сир — 0,2 кг (3 рубля за кг)

Напої:

Пиво — 1,5 літра (40 копійок за пляшку 0,5л).

— 1,5 літра (40 копійок за пляшку 0,5л). Лимонад — 6 пляшок (10 копійок за пляшку).

Побутові товари:

Сірники — 10 коробків (6 копійок за коробку).

— 10 коробків (6 копійок за коробку). Мило господарське — 3 куски (20 копійок за кусок).

— 3 куски (20 копійок за кусок). Зубна паста — 1 тюбик (50 копійок).

Долар в СРСР

Транспорт:

Проїзд у метро/тролейбусі — 12 поїздок (5 копійок за поїздку).

— 12 поїздок (5 копійок за поїздку). Таксі (міський тариф) — 3 км поїздки (20 копійок за км).

Послуги:

Перукарня (чоловіча стрижка) — 3 стрижки (20 копійок).

(чоловіча стрижка) — 3 стрижки (20 копійок). Кіно — 3 квитки на денний сеанс (20 копійок).

Купити на один долар можна було небагато — лише базовий набір продуктів на день-два: кілька буханок хліба, трохи молока та масла. Хоча за офіційним курсом це здавалося дешево, реальність була іншою — для звичайного радянського громадянина долар залишався недосяжною валютою, символом "західного достатку", який можна було отримати лише нелегально та з великим ризиком.

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