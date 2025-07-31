Мало кто об этом знает: почему нельзя оставлять стиральную машинку с открытой дверцей

Узнайте, как ухаживать за стиральной машиной, чтобы не пришлось ее ремонтировать

Современным хозяйкам трудно представить свою жизнь без стиральной машины, значительно облегчающей быт. В больших семьях эта техника работает практически без остановки. Поэтому очень важно не забывать правильно ухаживать за машинкой — периодически очищать и использовать для стирки качественные средства.

Одно из основных правил пользования машинкой – держать ее дверцу закрытой. В противном случае вам придется вызвать мастера по ремонту бытовой техники.

Почему нельзя оставлять дверцу стиральной машины открытой

После стирки многие из нас оставляют дверцу стиральной машины приоткрытой. Это делается для того чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Таким образом, удаляется скопление водяного пара внутри устройства и минимизируется риск образования плесени.

Но на самом деле проветривать машину нужно через 3-5 минут после окончания цикла стирки и делать это не очень долго, рекомендует Genialne.

Когда дверца открыта и висит в воздухе, ее петли подвергаются нагрузке. Если это происходит время от времени, не о чем беспокоиться, но если стиральная машина открыта постоянно, крепления могут выйти из строя. Если это произойдет, дверца уже не будет такой герметичной, как раньше.

А избежать появления плесени поможет профилактическое полоскание смесью воды и уксуса. Залейте жидкость в отсек моющих средств и установите режим полоскания. Вода дойдет до всех уголков и смоет накопившиеся там загрязнения.

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