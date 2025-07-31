Мало хто про це знає: чому не можна залишати пральну машинку з відкритими дверцятами

Дізнайтеся, як доглядати пральну машину, щоб не довелося її ремонтувати

Сучасним господиням важко уявити своє життя без пральної машини, яка значно полегшує побут. У великих сім’ях ця техніка працює практично без упину. Тому дуже важливо не забувати правильно доглядати машинку — періодично очищати і використовувати для прання якісні засоби.

Одне з основних правил користування машинкою — тримати її дверцята закритими. В іншому випадку вам доведеться викликати майстра з ремонту побутової техніки.

Чому не можна залишати дверцята пральної машини відчиненою

Після прання багато хто з нас залишає дверцята пральної машини прочиненою. Це робиться для того, щоб забезпечити достатню вентиляцію. Таким чином, видаляється скупчення водяної пари всередині пристрою і мінімізується ризик утворення цвілі.

Але насправді провітрювати машину потрібно через 3-5 хвилин після закінчення циклу прання і робити це не дуже довго, рекомендує Genialne.

Коли двері відчинені й висять у повітрі, її петлі піддаються навантаженню. Якщо це відбувається час від часу, нема про що турбуватися, але якщо пральна машина відкрита постійно, кріплення можуть вийти з ладу. Якщо це станеться, двері вже не будуть такими герметичними, як раніше.

А уникнути появи плісняви допоможе профілактичне полоскання сумішшю води та оцту. Залийте рідину у відсік для миючих засобів та встановіть режим полоскання. Вода дійде до всіх куточків і змиє забруднення, що накопичилися там.

Раніше "Телеграф" розповідав про явні ознаки швидкої поломки пральної машини. Перевірте, чи не потрібно звернутися в сервіс заздалегідь.