И пойдут обновлять данные в "Резерв+": нашествие пришельцев до сих пор смешит украинцев (лучшие свежие мемы)

У пришельцев в Украине будут свои "Резерв+"

В сети активно обсуждают новость о межзвездном объекте 3I/ATLAS, который некоторые ученые предполагают как возможный инопланетный аппарат. Эта тема быстро стала поводом для многочисленных мемов, в которых пользователи шутят о "приехавших в Украину" и адаптирующихся к местным реалиям.

"Телеграф" собрал самые яркие. Все посты иронически отражают отношение к возможной инопланетной угрозе.

Первый мем показывает двух серых инопланетян, едящих лапшу, подписанный шуткой о том, что пришельцы, прибыв захватить планету, неожиданно "попали в Украину".

Мемы о космических "гостях" приобретают популярность

Второй мем — это сцена с двумя военными ТЦК, которые смотрят в планшет, а рядом изображение инопланетянина с подписью "Почему не обновили данные в Резерв+?". Здесь высмеивается украинская мобилизационная система, которая никого не обходит, даже чужепланетян, что подчеркивает шуточную всепроницаемость украинской бюрократии.

Мемы о космических "гостях" приобретают популярность

А эта шутка показывает украинцев в защитных костюмах, которые держат табличку с фразой "В**ать лазером по Москве". Это — выражение боевого настроения, где пришельцы представляются потенциальными союзниками в борьбе против врага.

Мемы о космических "гостях" приобретают популярность

Далее — диалог между инопланетянином и человеком, где пришелец ожидает шокировать землянина, а получает пожелание "Дай боже здоров'я" и понимание, что здесь "ошалеть" придется именно ему. Этот мем показывает привычность украинцев к абсурду и испытаниям, изображая их как несгибаемых и выносливых.

Мемы о космических "гостях" приобретают популярность

Последний мем, где девушка рассказывает пришельцам о выживании в условиях COVID-19, войны, саранчи и еще и изучения английского языка. Шутка подчеркивает выносливость украинцев и способность держать юмор даже в самых сложных ситуациях.

Что стало источником для создания мемов

Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле 2025 года, вызвал дискуссии среди астрономов из-за необычной скорости и траектории движения. Часть ученых выдвинула гипотезу о его искусственном инопланетном происхождении и потенциальной угрозе в ноябре, когда объект станет невидимым с Земли. Однако большинство экспертов склоняются к версии природного происхождения — кометы, отмечая отсутствие подтверждений искусственного характера объекта. Независимо от научных споров тема 3I/ATLAS быстро проникла в общественное сознание, породив волну творческих и юмористических реакций в виде мемов, отражающих уникальный украинский взгляд на непредсказуемые вызовы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы на фоне массированного обстрела Киева 31 августа создали ряд смешных мемов, которые ярко иллюстрируют современные настроения общества и разные аспекты жизни во время воздушных тревог.