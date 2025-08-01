І підуть оновлювати дані в "Резерв+": нашестя прибульців досі смішить українців (найкращі свіжі меми)

У прибульців в Україні будуть свої "Резерв+"

У мережі активно обговорюють новину про міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який деякі вчені припускають як можливий інопланетний апарат. Ця тема швидко стала приводом для численних мемів, у яких користувачі жартують про прибульців, які "приїхали в Україну" та адаптуються до місцевих реалій.

"Телеграф" зібрав найяскравіші. Усі дописи іронічно відображають ставлення до можливої інопланетної загрози.

Перший мем показує двох сірих інопланетян, які їдять локшину, підписаний жартом про те, що прибульці, прибувши захопити планету, несподівано "потрапили в Україну". Цей мем висміює складність життя в країні, порівнюючи її з несподіваною пасткою навіть для космічних загарбників.

Меми про космічних "гостей" набувають популярності

Другий мем — це сцена з двома військовими ТЦК, які дивляться в планшет, а поруч зображення інопланетянина з підписом "Чому не оновили дані в Резерв+?". Тут висміюється українська мобілізаційна система, яка нікого не обходить, навіть чужопланетян, що підкреслює жартівливу всепроникність української бюрократії.

Меми про космічних "гостей" набувають популярності

А цей жарт показує українців у захисних костюмах, які тримають табличку з фразою "В'ї**ть лазером по Москві". Це — вираз бойового настрою, де прибульці уявляються потенційними союзниками в боротьбі проти ворога.

Меми про космічних "гостей" набувають популярності

Далі — діалог між інопланетянином і людиною, де прибулець очікує шокувати землянина, а натомість отримує побажання "Дай божє здоров'я" і розуміння, що тут "очманіти" доведеться саме йому. Цей мем показує звиклість українців до абсурду та випробувань, зображаючи їх як незламних і витривалих.

Меми про космічних "гостей" набувають популярності

Останній мем, де дівчина розповідає прибульцям про виживання в умовах COVID-19, війни, сарани і ще й вивчення англійської мови. Жарт підкреслює витривалість українців і їхню здатність тримати гумор навіть у найскладніших ситуаціях.

Що стало джерелом для створення мемів

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, виявлений у липні 2025 року, викликав дискусії серед астрономів через незвичайну швидкість і траєкторію руху. Частина вчених висунула гіпотезу про його штучне інопланетне походження і потенційну загрозу в листопаді, коли об’єкт стане невидимим з Землі. Однак більшість експертів схиляються до версії природного походження — комети, наголошуючи на відсутності підтверджень штучного характеру об’єкта. Незалежно від наукових суперечок, тема 3I/ATLAS швидко проникла в суспільну свідомість, породивши хвилю творчих і гумористичних реакцій у вигляді мемів, що відображають унікальний український погляд на непередбачувані виклики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці на тлі масованого обстрілу Києва 31 серпня створили низку смішних мемів, які яскраво ілюструють сучасні настрої суспільства та різні аспекти життя під час повітряних тривог.