Вновь стал "красавчиком": украинцы бурно отреагировали на заявления Трампа, лучшие мемы

Пользователей сети не остановить

Президент США Дональд Трамп резко изменил свою позицию относительно Украины и обещает предоставить ей оружия на миллиарды долларов, хоть и за деньги НАТО. Ну а поскольку отношения у украинских пользователей сети с американским лидером с самого начала текущего года можно описать термином "эмоциональные качели", то и сейчас в сети вновь разгорелись бурные страсти.

Так уж "исторически" сложилось, что любое громкое событие в сети отмечают волной мемов, а потому новые заявления Трампа получили свою порцию внимания. "Телеграфу" же осталось лишь собрать лучшие мемы.

Для начала пользователи решили изобразить цикличность изменения украинских настроений схематичным изображением.

Впереди только хорошие новости, но это не точно

После чего в сети торжественно провозгласили о фундаментальных изменениях народного мировоззрения.

Ветер перемен подул в другую сторону

Конечно самое главное в этой всей истории то, что американский президент признал простую истину, которую озвучил еще Леонид Кучма. К слову, по этой же причине россияне вписали второго президента Украины в "идеологи украинского национализма".

Эта история началась еще во времена Владимира Великого и Золотой орды...

Но наверное сейчас громче всего радуются те украинцы, которые с самого начала надеялись на то, что Трамп в конечном итоге станет на сторону Украины.

Всем нам нужно немного побед в жизни, ну хоть изредка

Таким образом в сети уже начали звучать предположения, что вот сейчас наконец-то все изменится. Ну, по крайней мере, заставка на телефоне точно не каждый день себя меняет.

Как прежде уже не будет

Ну а для тех, кто все проспал, стоит кратко напомнить в чем же была суть заявления Трампа.

Но не стоит также забывать о всех тех, кто пытался заставить Трампа передумать. Например, его жену Меланию, которая после очередных "хороших разговоров" мужа с Путиным напоминала ему, что Россия продолжает бомбить Украину. К слову, в сети ее уже почетна вписали в ряды "украинских агентов" и вручили фуражку ВСУ.

Не все герои носят плащ. Иногда достаточно "пикселя"

Как сообщалось ранее, заявления Трампа о поставках оружия Украине вызвало бурную реакцию в сети. Однако вместе с надеждой некоторые эксперты высказали скептицизм и предложили пока не особо радоваться и дождаться практических действий от Белого дома.