Укр

Вновь стал "красавчиком": украинцы бурно отреагировали на заявления Трампа, лучшие мемы

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Дональд Трамп Новость обновлена 14 июля 2025, 23:33
Дональд Трамп

Пользователей сети не остановить

Президент США Дональд Трамп резко изменил свою позицию относительно Украины и обещает предоставить ей оружия на миллиарды долларов, хоть и за деньги НАТО. Ну а поскольку отношения у украинских пользователей сети с американским лидером с самого начала текущего года можно описать термином "эмоциональные качели", то и сейчас в сети вновь разгорелись бурные страсти.

Так уж "исторически" сложилось, что любое громкое событие в сети отмечают волной мемов, а потому новые заявления Трампа получили свою порцию внимания. "Телеграфу" же осталось лишь собрать лучшие мемы.

Для начала пользователи решили изобразить цикличность изменения украинских настроений схематичным изображением.

Трамп и Украина мемы
Впереди только хорошие новости, но это не точно

После чего в сети торжественно провозгласили о фундаментальных изменениях народного мировоззрения.

Трамп мемы
Ветер перемен подул в другую сторону

Конечно самое главное в этой всей истории то, что американский президент признал простую истину, которую озвучил еще Леонид Кучма. К слову, по этой же причине россияне вписали второго президента Украины в "идеологи украинского национализма".

Трамп и мемы об Украине
Эта история началась еще во времена Владимира Великого и Золотой орды...

Но наверное сейчас громче всего радуются те украинцы, которые с самого начала надеялись на то, что Трамп в конечном итоге станет на сторону Украины.

Трамп и Украина вновсь попали в мемы
Всем нам нужно немного побед в жизни, ну хоть изредка

Таким образом в сети уже начали звучать предположения, что вот сейчас наконец-то все изменится. Ну, по крайней мере, заставка на телефоне точно не каждый день себя меняет.

Трамп обещает помощь Украине, мемы
Как прежде уже не будет

Ну а для тех, кто все проспал, стоит кратко напомнить в чем же была суть заявления Трампа.

Но не стоит также забывать о всех тех, кто пытался заставить Трампа передумать. Например, его жену Меланию, которая после очередных "хороших разговоров" мужа с Путиным напоминала ему, что Россия продолжает бомбить Украину. К слову, в сети ее уже почетна вписали в ряды "украинских агентов" и вручили фуражку ВСУ.

Мелания Трамп мемы об Украине
Не все герои носят плащ. Иногда достаточно "пикселя"

Как сообщалось ранее, заявления Трампа о поставках оружия Украине вызвало бурную реакцию в сети. Однако вместе с надеждой некоторые эксперты высказали скептицизм и предложили пока не особо радоваться и дождаться практических действий от Белого дома.

Теги:
#Украина #Шутки #Юмор #Дональд Трамп #Мемы