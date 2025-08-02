Брали не тільки яйця та курку: ось чому в поїздах у СРСР завжди смерділо

Особливо важко було у спеку

Життя у СРСР, до якого мала нещастя належати й Україна, було зовсім іншим, ніж зараз. Жорсткий дефіцит, тотальна бідність та безглузді обмеження породжували дивні явища — наприклад, навіть влітку люди брали у поїзди їжу, яка швидко псується та пахне на весь вагон.

"Телеграф" розповідає, яку їжу було заведено брати з собою в поїзди у Радянському Союзі. Якщо подорож була довгою, продуктів брали на кілька днів, адже вагон-ресторан був дорогий, а пиріжки, що продавали бабусі на станціях, сумнівної якості.

Стандартним набором продуктів для поїздів були:

варені яйця

варена чи домашня ковбаса

смажена курка (часто з часником)

картопля "в мундирах" (зварена у шкірці)

огірки та помідори (влітку), часто ще й цибуля та часник

хліб, булки, печиво

чай в термосі

компот у пляшках

Їжу часто завертали у газети, їх також використовували замість скатертини на столики у вагонах. Їсти часто починали навіть до того, як поїзд рушив. Частково через побоювання, що продукти зіпсуються.

Багато хто любив ще й хильнути

Жодних кондиціонерів у радянських поїздах не було, влітку дійсно їжа псувалася нерідко. Тому люди починали "запихатися" нею, як тільки сіли у вагон. Їли самі та пригощали сусідів.

Їжу викладали на стіл, як тільки сіли в поїзд

Проте навіть не зіпсовані, ці продукти пахли на весь вагон. У поїздах стояли "аромати" варених яєць та часнику від ковбас та курки. Особливо влітку, у спеку та задуху, багатьох починало нудити.

Якщо ж курка та яйця таки зіпсувалися, їх викидали у смітник і вони розповсюджували сморід вже звідти. Адже часто їх викидали просто загорнутими у папір, без пакетів, які також були цінністю у СРСР.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо провідниці у радянські часи додавали до чаю соду. Це також пов'язано з дефіцитом.