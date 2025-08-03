Категорически не делайте этого 3 августа, чтобы не навлечь на себя проблемы с деньгами

Соблюдайте важные традиции и запреты этого дня

В воскресенье, 3 августа, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобных Исаакия Исповедника, Далмата и Фавста. По старому стилю этот праздник припадал на 16 августа.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Сегодня чтится память святых, известных своей стойкостью в вере и праведной жизнью в IV-V веках. Исаакий Исповедник мужественно отстаивал православие во времена иконоборчества и понес страдания за веру.

Далмат был монахом и подвижником, прославившимся строгим аскетизмом и духовной мудростью, а Фавст стал его учеником. Он также жил праведной жизнью и служил примером для верующих.

Что можно делать 3 августа:

Верующие в этот день посещают храмы и молятся святым, прося заступничества, укрепления веры и духовной стойкости;

Сегодня следует заниматься благими делами, в частности помогать нуждающимся, проявлять милосердие и терпение;

Согласно народным традициям, в этот день нужно приготовить блюда из овощей нового урожая, чтобы отблагодарить землю за плоды.

Разрешается заниматься легким и делами по дому и в огороде.

Что можно и нельзя делать 3 августа

Что нельзя делать 3 августа:

В этот день нельзя ссориться, потому что негативные эмоции могут привлечь беды;

Запрещается выбрасывать еду — это считается плохой приметой, которая приносит бедность и неурожай;

Не стоит сегодня начинать новые дела и проекты, потому что они обречены на неудачу;

Нельзя одалживать деньги и брать в долг, а также избегать крупных финансовых операций, потому что есть риск потерять свои сбережения;

Запрещается отказывать в помощи, потому что скупость и жадность могут привести к денежным трудностям.

Напомним, что 24 июля по старому стилю отмечается день Ольги. Ранее мы рассказывали, как святую нужно поздравлять по-новому.