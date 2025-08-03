Категорично не робіть цього 3 серпня, щоб не накликати за себе проблеми з грошима
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Дотримуйтесь важливих традицій і заборон цього дня
У неділю, 3 серпня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобних Ісаакія Сповідника, Далмата та Фавста. За старим стилем це свято припадало на 16 серпня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня.
Сьогодні вшановується пам’ять святих, відомих своєю стійкістю у вірі та праведним життям у IV-V століттях. Ісаак Сповідник мужньо відстоював православ’я за часів іконоборства і зазнав страждань за віру.
Далмат був ченцем і подвижником, який прославився суворим аскетизмом і духовною мудрістю, а Фавст став його учнем. Він також жив праведним життям і став прикладом для вірян.
Що можна робити 3 серпня:
- Віряни цього дня відвідують храми та моляться святим, просячи заступництва, зміцнення віри та духовної стійкості;
- Сьогодні слід займатися добрими справами, зокрема допомагати нужденним, виявляти милосердя та терпіння;
- Згідно з народними традиціями, цього дня потрібно приготувати страви з овочів нового врожаю, щоб віддячити землі за плоди.
- Дозволяється займатися легкими справами по дому та на городі.
Що не можна робити 3 серпня:
- Цього дня не можна сваритись, бо негативні емоції можуть залучити біди;
- Забороняється викидати їжу — це вважається поганою прикметою, яка приносить бідність та неврожай;
- Не варто сьогодні розпочинати нові справи та проєкти, бо вони приречені на невдачу;
- Не можна позичати гроші й брати в борг, а також уникати великих фінансових операцій, тому що є ризик втратити свої заощадження;
- Забороняється відмовляти у допомозі, тому що скупість і жадібність можуть призвести до фінансових труднощів.
Нагадаємо, що 24 липня за старим стилем відзначається день Ольги. Раніше ми розповідали, як святу треба вітати по-новому.