Так секс еще никто не называл: какими смешными украинскими словами можно описать это действо

Таких слов вы точно еще не слышали

Секс можно назвать в Украине по-другому. Украинцы придумали огромное количество отличников.

На популярном украинском лингвистическом сайте "Словообразование" разгорелась настоящая дискуссия о том, как правильно и красиво называть секс на украинском языке. "Телеграф" собрал самые интересные.

Самым популярным вариантом среди пользователей стало слово "любощі". Представьте себе романтическую сцену: "Дорогий, а чи не час нам займатися любощами?" (укр)

Звучит нежно и поэтично, правда?

На втором месте разместилось слово "злягання" . Кто-то шутливо описал его как "чуть-чуть в пошлом смысле, но может быть как синоним". Например: "Після довгого дня вони віддалися солодкому зляганню". (укр)

. Кто-то шутливо описал его как "чуть-чуть в пошлом смысле, но может быть как синоним". Например: "Після довгого дня вони віддалися солодкому зляганню". (укр) Третье место заняло слово "статевини" . Один из пользователей объяснил, что это "половое сношение — половина". Можно сказать: "Лікар порадив обмежити статевини на тиждень". (укр)

. Один из пользователей объяснил, что это "половое сношение — половина". Можно сказать: "Лікар порадив обмежити статевини на тиждень". (укр) Не менее интересным оказалось слово "лонення". Этимология здесь проста – от слова "лоно". Один из корреспондентов даже дал подробное объяснение. Пример использования: "Вечірнє лонення при свічках — що може бути романтичніше?" (укр)

Пятое место заняло "кохання" . Хотя это слово более знакомо, но в контексте интимности оно приобретает особое значение: "Їхнє кохання тривало до самого ранку". (укр)

. Хотя это слово более знакомо, но в контексте интимности оно приобретает особое значение: "Їхнє кохання тривало до самого ранку". (укр) Среди других вариантов, которые обсуждались на форуме, были "притули" (ударение на второй слог).

(ударение на второй слог). Отдельно стоит упомянуть "лоніння" и фразу "говорити до зорі". Последний вариант особенно интересен своей метафоричностью – можно сказать: "Вони всю ніч говорили до зорі, не знаходячи слів". (укр)

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