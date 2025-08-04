Тусив з голубами. Незвичного птаха помітили біля будинку у Запоріжжі (відео)

Небайдужі шукають способи допомогти

Папуга з голубами блукає у Запоріжжі дворами багатоповерхівок. Птаха помітили на вулиці Чарівній.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Мова йде за Чарівну 48 та 44.

"От хто тримає цей район", — йдеться у повідомленні.

Незвичайний пернатий мешканець почувається впевнено і спокійно поводиться зі своїми родичами-голубами. Птах не проявляє ознак стресу чи страху, вільно пересувається по території двору разом зі зграєю.

Швидше за все, це папуга породи корела — популярний домашній вид з характерним забарвленням і чубчиком на голові. Ймовірніше, він міг втекти з клітки або вилетіти через відкрите вікно з квартири власників.

У коментарях знайшлись його власники і підтвердили, що птах вилетів у вікно на кухні, а жінка не встигла його впіймати. Папугу звати Красунчиком. Небайдужі запропонували свою допомогу.

Інші у коментарях написали, що їм шкода пташку. І якщо прийдуть морози — він загине.

Корели — це австралійські папуги середнього розміру, які відомі своєю соціальністю та здатністю легко адаптуватися до нових умов. У природі вони живуть зграями, тому товариство голубів могло стати для втікача тимчасовою заміною рідної компанії.

Папуга Корела

В Австралії корели широко поширені практично по всьому континенту, крім густих лісових районів та пустель. Вони населяють відкриті місцевості, саванни, лісостепи та сільськогосподарські угіддя.

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