Не покупайте эти сладости. Какие вкусности нельзя есть летом

Они могут вызвать отравление

В разгар лета нужно уделять особое внимание продуктам, которые покупаете. Это касается сладостей с кремом, шоколадом или сливочным маслом.

"Телеграф" расскажет, какие сладости не стоит покупать летом и почему. Заметим, что основная опасность этих продуктов кроется в их свежести и соблюдении температурных норм.

Летом особое внимание следует уделять сладостям, которые так часто покупают детям и не только. Ведь подавляющее большинство хранится не в холодильниках, что может вызвать порчу продуктов и отравление тех, кто их ест.

Какие сладости не следует покупать

любые пирожные, тортики и т.п., которые хранятся в холодильнике;

продукты, которые не имеют даты изготовления и срока годности;

сладости, потерявшие товарный вид — поплыл крем, шоколад и т.п.;

продукты из творога, которые хранятся на витрине без холодильника;

шоколад, лежащий под прямыми солнечными лучами.

Все эти продукты могут потенциально нести опасность. Покупая сладости, уделяйте внимание не только их внешнему виду, но и наличию сертификатов качества и стерильности магазина.

Сладости с кремом, сгущенкой, шоколадом нельзя хранить без холодильника в жару. Ведь крем имеет сливочную или масляную основу, которая при действии чрезмерной температуры портится, а шоколад может прогоркать. Также не забывайте, что летом из-за сезонных фруктов и ягод спрос на сладкое снижается, поэтому оно может залеживаться в магазинах.

Отметим, что пирожные, булочки и торты можно покупать летом только в магазинах, которые подтверждают их качество сертификатами, хранят в холодильниках без прямого воздействия солнца.

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