Не только Черное море: где еще в Украине можно круто отдохнуть на пляже не за все деньги мира

В Украине есть немало альтернативных "морей"

Отдых на Черном море этим летом стоит немало — неделя для семьи из 4 человек может обойтись минимум в 30-40 тысяч гривен.

Большие водохранилища на Днепре давно превратились в настоящие курорты с гостиницами, ресторанами и развлечениями. "Телеграф" узнал, сколько стоит отдых на украинских "морях" и какие условия предлагают туристам.

Самый бюджетный способ отдохнуть – приехать с собственной палаткой. На берегах большинства водохранилищ есть места для кемпинга, где можно разбить лагерь практически бесплатно.

Киевское море — столичный курорт в часе от центра

Самое популярное место отдыха киевлян и гостей столицы — Киевское водохранилище площадью более 900 квадратных километров. Здесь работают десятки гостиниц и баз отдыха на любой вкус и бюджет.

Кемпинги на берегу Киевского водохранилища

Отдых с собственной палаткой – практически бесплатно, но нужно быть готовым к поискам подходящего места. Опытные туристы советуют избегать популярных локаций возле Лебедевки из-за переполненности и мусора.

"Кемпинг-парк", пляж

"Кемпинг-парк" на Киевском море

Лучшие места для отдыха находятся в районе Ясногородки – здесь спокойнее и чище. Но лучше ездить отдыхать в будние дни, потому что в выходные обычно очень людно.

Пляж в районе Ясногородки

Прайс отеля "Eden Resort" в Ясногородке

Домики на базах отдыха стоят от 1400 гривен за двухместный вариант до 2000-3000 гривен за коттедж на компанию. Для тех, кто хочет максимального комфорта, работают отели "Глебовка", Eden Resort и купольный комплекс Ecospace с ценами от 3000 до 12000 гривен в сутки.

Кременчугское море — крупнейшее водохранилище страны

Возле Кременчуга расположено самое большое по площади водохранилище Украины, которое местные в шутку называют морем. Самый дешевый вариант – отдых с собственной палаткой на берегу за 100-200 гривен в сутки или бесплатно в диких местах.

Кременчугское водохранилище на карте

Пляж базы отдыха "Маяк"

Стоимость номеров на базе отдыха "Маяк"

Стоимость аренды коттеджей

Для желающих отдохнуть в комфортных условиях есть множество вариантов. К примеру, база отдыха "Маяк" предлагает номера от 1200 гривен в сутки на двух-трех человек (то есть 400-600 грн за человека), летние домики — от 2200 гривен.

Прай на номера в отеле

СПА-отель "Потоки Хауз" работает в премиум-сегменте с номерами, оборудованными кондиционерами, холодильниками и всеми удобствами. Гости могут пользоваться бассейном, сауной и рестораном.

Стоимость дополнительных услуг

Стоимость услуг в аквазоне

Другие цены

На территории большинства баз есть собственные пляжи, прокат лодок и катамаранов, места для рыбалки. Особенно популярны водные активности – каяки и катамараны, которые можно взять в аренду.

Каневское водохранилище – тишина среди природы

Любители спокойного отдыха выбирают Каневское водохранилище, расположенное между Киевской и Черниговской областями. Здесь меньше людей, чем на Киевском море, но есть вся необходимая инфраструктура.

Каневское водохранилище на карте

Самый дешевый вариант – отдых с палаткой на берегу за 100-300 гривен в сутки или бесплатно "дикарями". Берега водохранилища имеют много мест для установки палаток.

База отдыха "Здоровая семья" в селе Прохоровка предлагает проживание в деревянных домиках со всеми удобствами. Рядом собственный пляж, прокат лодок и отличные места для рыбалки. Стоимость, как выяснили наши журналисты, колеблется от 500 грн за самый простой вариант на 2-4 человека до 3000 грн в сутки за коттедж с современным ремонтом и всеми удобствами. В коттедже, к слову, может разместиться от 6 до 8 человек.

Домик на базе отдыха "Здоровая семья"

Мобильные домики Kaniv Fish Club расположены прямо на берегу с террасами и мангалами. Это идеальный вариант для тех, кто хочет максимально приблизиться к природе. Единственный минус – стоимость. За палатку в августе нужно заплатить 2600 грн в сутки, но стоит учесть, что это цена в высокий сезон, к тому же в выходные.

Домик в Kaniv Fish Club

Так выглядит палатка в кемпинге

Вид из палатки

Цены в Kaniv Fish Club

Каменское водохранилище — рай для рыбаков

Бывшее Днепродзержинское водохранилище площадью 567 квадратных километров славится среди любителей рыбалки. Здесь водится 30 видов рыб, включая леща, щуку, судака и сома.

Каменское водохранилище на карте

Самый дешевый способ отдохнуть — это, конечно, с собственной палаткой на берегу за 100-200 гривен в сутки или бесплатно. Правый берег водохранилища – это высокие обрывы до 25 метров с выходами розового гранита, левый – пологие склоны с мелководными участками.

Вокруг водохранилища работают десятки баз отдыха и частных усадеб с жильем от 800 гривен в сутки. К примеру, база "Берег" предлагает номера от 2310 гривен в сутки. Отдыхающим доступны все блага цивилизации – комфортабельные гостиничные номера и отдельные домики, открытые бассейны с подогревом, бар, ресторан, баня, бильярд, детская площадка и т.п.

Что нужно знать перед поездкой

Перед выбором места отдыха проверьте наличие туалетов и душевых – не все "дикие" пляжи имеют базовые удобства. Избегайте локаций рядом с большими дорогами из-за постоянного шума от транспорта.

Обязательно возьмите с собой средства от комаров — у водоемов их особенно много в вечернее время. Если вы едете с детьми, проверьте глубину воды вблизи берега и наличие течения.

Если идете без палаток, бронируйте жилье заранее – летом самые лучшие варианты разбирают быстро. В межсезонье (май, сентябрь) цены значительно ниже, а отдыхающих меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько стоит отпуск на Шацких озерах в 2025 году. Мы подробно рассказали о разных вариантах.