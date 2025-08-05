"Покой мне не нужен": Буданов раскрыл, что сделает после окончания войны

Разведчик раскрыл, какой отдых предпочитает

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что мечтает сделать после окончания полномасштабной войны России против Украины. А недавно он прокомментировал риск распада ЕС и НАТО.

На вопрос журналистки Рамины Эсхакзай о том, уехал ли бы в лес после окончания войны, Буданов ответил, что не нуждается в покое. Кирилл поделился, что хотел бы отдохнуть несколько дней с близкими.

В лес не поеду, покой мне не нужен. Несколько человек, несколько дней отдохнуть, наверное, да, хотелось бы.

Кирилл Буданов ответил, как любит отдыхать, скриншот с видео

По словам главного разведчика Украины, для него нет идеального отдыха. В то же время генерал-лейтенант периодически отправляет своих подчиненных в отпуск, если он видит их истощение. По его мнению, это помогает работникам перезагрузиться и набраться сил.

Не существует. Я не могу полностью уйти от работы. Еще раз говорю, я руководитель. Здесь проблема другая. Я иногда насильно, как говорится, заставляю людей идти отдыхать, менять картинку, потому что вижу, что не вытягивают психоэмоционально. Это не единичные случаи. Просто вот, все завтра ты на отдых. Поедешь, чтобы ты не говорил, что ты не готов и что-то там не собрал и так далее. И так тоже бывает.

Кирилл Буданов дал интервью Рамине Эсхакзай

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие четыре сценария окончания войны видит Кирилл Буданов. Некоторые из них могут не понравиться украинцам.