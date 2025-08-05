"Спокій мені не потрібен": Буданов розкрив, що зробить після закінчення війни

Розвідник заговорив, якому відпочинку надає перевагу

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що мріє зробити після закінчення повномасштабної війни Росії проти України. А нещодавно він прокоментував ризик розпаду ЄС і НАТО.

На запитання журналістки Раміни Есхакзай про те, чи поїхав би до лісу після закінчення війни, Буданов відповів, що не потребує спокою. Натомість Кирило поділився, що хотів би відпочити кілька днів з близькими.

В ліс не поїду, спокій мені не потрібен. Кілька людей, кілька днів відпочити, мабуть, так, хотілось би.

Кирило Буданов відповів, як любить відпочивати, скриншот з відео

За словами головного розвідника України, для нього не існує ідеального відпочинку. Водночас генерал-лейтенант періодично відправляє своїх підлеглих у відпустку, якщо він бачить їхнє виснаження. На його думку, це допомагає працівникам перезавантажитися та набратися сил.

Не існує. Я не можу повністю відійти від роботи. Ще раз кажу, я керівник. Це тут проблема інша. Я інколи насильно, як то кажуть, змушую людей іти відпочивати, змінювати картинку, бо бачу, що не витягують психоемоційно. Це не поодинокі випадки. Просто от все, завтра ти на відпочинок. Поїдеш, щоб ти не казав, що ти не готовий і щось там не зібрав і так далі. І так теж буває.

Кирило Буданов дав інтерв'ю Раміні Есхакзай

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які чотири сценарії закінчення війни бачить Кирило Буданов. Деякі з них можуть не сподобатися українцям.