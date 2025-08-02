О завершении войны, здоровье Путина, распаде НАТО и не только. Главные тезисы из интервью Буданова

Главный разведчик Украины поделился своим видением актуальной ситуации и перспектив

Кирилл Буданов дал большое интервью. В нем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины высказал свое мнение по ряду актуальных вопросов.

"Телеграф" проанализировал интервью Кирилла Буданова украинской журналистке Наталье Мосейчук. Мы выделили основные тезисы.

О подготовке к полномасштабной войне

Буданов не изменил бы ничего в действиях ГУР, предшествующих полномасштабному вторжению. Он считает, что все было сделано правильно и теперь это уже часть истории.

Россия готовится к войне с НАТО

По мнению главного разведчика Украины, главной задачей российской программы вооружения стоимостью 1,1 триллиона долларов до 2036 года является подготовка России к войне с НАТО в 2030 году. Именно это — главная цель РФ.

"Задача номер один, прописанная в этом системном документе, — это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все действия и все бюджеты", — говорит глава ГУР.

Он добавил, что основную часть средств РФ планирует потратить примерно до 30-го года. После этого "уже пойдет все на убыль".

О сценариях завершения войны в Украине

Буданов подчеркнул, что хотя есть разные сценарии завершения войны, вопрос не в том, что может произойти, а в том, что Украина хочет для себя получить. По мнению главного разведчика Украины, главное – сохранить государственность, общество и нацию. По его словам, ключевой вопрос состоит в том, как Украине существовать сейчас — когда ответ будет найден, "нам станет немного легче".

Технологии замедлили темп войны

Война действительно замедлилась из-за технологического прогресса. Тем не менее солдаты все еще остаются ключевой фигурой, ведь ИИ и технологии еще не могут их полностью заменить.

О риске распада ЕС и НАТО

Распад ЕС и НАТО — вероятный вариант развития событий, если все будет оставаться таким, как сейчас. Буданов подчеркнул, что лично он не верит в широкие альянсы, но верит в отношения, построенные на общей экономике и защите интересов.

Я боюсь, что это (распад ЕС и НАТО, — ред) один из вероятных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно есть сейчас. Я не говорю, что это стопроцентный вариант, но это один из возможных вариантов", — отметил он

Как Буданов видит свою задачу

По словам главы ГУР, его задача – сделать Украину великой державой. Поэтому "мелкие результаты" его не интересуют.

Поддерживает ли Буданов протесты по ограничению полномочий НАБУ и САП

Глава ГУР заявил, что поддерживает украинцев, в частности, молодежь, которые вышли на протесты из-за ограничения полномочий НАБУ и САП. Буданов добавил, что он благодарен президенту Владимиру Зеленскому, что он услышал народ и избежал ошибок 2013-2014 годов.

Из-за кампании по дискредитации ГУР Украина потеряла важные контракты

По словам Буданова, против ГУР целенаправленно провели кампанию по дискредитации. В результате Украина лишилась нескольких важных контактов на вооружение.

О покушениях на свою жизнь

Буданов точно не помнит, сколько покушений было на его жизнь. Однако, по его словам, попыток его убить точно было больше 10 — ближе к 20.

Изменится ли Россия после смерти Путина

После смерти главы РФ Владимира Путина, по мнению Буданова, в России ничего не изменится. При этом здоровье главы Кремля хуже, чем его система.

Здоровье здесь хуже его системы. Но с уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что все последующие, следующий преемник, как минимум, будет находиться в той же парадигме, — уверен Буданов

По его мнению, система, построенная Путиным, достаточно прочная. Хотя украинцам неприятно это слышать, добавил он:

Мне неприятно это говорить, а всем, пожалуй, будет неприятно слышать: их система довольно крепкая… и стрессоустойчивая

Последствия войны будут ощутимы еще годы после ее завершения

По словам Буданова, не все наши европейские и американские партнеры понимают, каковы последствия войны России против Украины. Они будут ощутимы не только в нашей стране.

И, к сожалению, я не уверен, что даже сейчас все понимают, какими будут последствия этой войны. Даже после того, как, я надеюсь, она завершится в ближайшее время. Но последствия будут ощущаться еще много лет. Во многих уголках мира, – сказал Буданов.

Как рассказывал "Телеграф", генерал-майор, бывший заместитель председателя ГУР Илья Павленко раскрыл новые подробности о ранении Буданова. Он просил своих собратьев бросить его, чтобы не задерживать группу.