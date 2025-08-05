Посейте это растение по периметру огорода и саранча будет его избегать: что нужно сделать

Узнайте лайфхак, как защитить огород от нашествия саранчи

В последние недели украинцы стали сообщать в соцсетях о нашествии саранчи. Особенно часто замечают рои вредителей в восточный и южных областях страны, также были сообщения из Киевщины. Фермеры и огородники озабочены этой проблемой, так как саранча может уничтожить посевы и навредить садам и дачам.

"Телеграф" расскажет, как можно защитить участок от нашествия саранчи, чтобы она не уничтожила ваш урожай.

Как защитить огород от саранчи?

Эксперты-биологи говорят, что саранча — это не новая пошесть для Украины. В летний сезон появление роев вредителей уже можно называть традиционным.

А как бороться с этой пошестью знали еще наши предки. Так утверждает пользовательница Facebook Наталья Подлесная. По ее словам, наши предки знали, как защищать свои посевы от этих вредителей. Для этого нужно было посеять на огороде одну культуру — просо.

Саранча атакует некоторые области Украины

Издавна фермеры сеяли по периметру своих полей просо, которое не только защищало другие культуры от саранчи, но и собирали потом на крупу. Обычные дачники и огородники также могут посадить на участке просо или же декоративное просо на клумбах.

Как оказалось, это связано с тем, что просо, возможно, создает для саранчи неблагоприятные условия или имеет отталкивающий запах. Поэтому стаи вредителей избегают огородов и полей, где растет эта культура.

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