Посійте цю рослину по периметру городу і сарана буде його уникати: що потрібно зробити

Дізнайтеся лайфхак, як захистити город від навали сарани

В останні тижні українці почали повідомляти в соцмережах про навалу сарани. Особливо часто помічають рої шкідників у східніх та південніх областях країни, також були повідомлення з Київщини. Фермери та городники стурбовані цією проблемою, оскільки сарана може знищити посіви та нашкодити садам та дачам.

"Телеграф" розповість, як можна захистити ділянку від навали сарани, щоб вона не знищила ваш урожай.

Як захистити город від сарани?

Експерти-біологи кажуть, що сарана — це не нова напасть для України. У літній сезон появу роїв шкідників уже можна називати традиційною.

А як боротися з цією пошестю знали ще наші предки. Так стверджує користувачка Facebook Наталія Підлісна. За її словами, наші пращури знали, як захищати свої посіви від цих шкідників. Для цього треба було посіяти на городі одну культуру – просо.

Сарана атакує деякі області України

Здавна фермери сіяли по периметру своїх полів просо, яке не тільки захищало інші культури від сарани, а й збирали його потім на крупу. Звичайні дачники та городники також можуть посадити на ділянці просо або декоративне просо на клумбах.

Як виявилося, це пов’язано з тим, що просо, можливо, створює для сарани несприятливі умови або має відштовхуючий запах. Тому зграї шкідників уникають городів та полів, де росте ця культура.

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