Необычный способ охладить воду всего за 15 минут: вы точно этого не знали (видео)

Для этого способа практически ничего не потребуется

Летом в сильную жару просто невозможно обойтись без холодных напитков или даже простой воды. Но если случилось так, что у вас нет таких запасов в холодильнике, есть легкий способ быстро охладить воду.

Соответствующий лайфхак был опубликован в социальной сети TikTok. Автор ролика показал, как обычную воду в бутылке всего за 15 минут сделать холодной.

Для этого способа понадобится только бутылка простой воды или любого напитка и бумажная салфетка или ткань.

Если вы используете ткань, то ее нужно намочить, а если салфетку, то можно взбрызнуть водой, но так, чтобы она не стекала. Затем в нее следует обернуть бутылку и отправить в морозилку на 15 минут.

Автор пояснил, что бумага быстро охлаждается и благодаря этому выводит тепло из бутылки. Поэтому буквально 15 минут будет достаточно для того, чтобы вода стала приятной для лета температуры.

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Как защититься от жары. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть пять лайфхаков, которые заменят кондиционер в жару и во время отключения света. Есть варианты охлаждения для которых практически ничего не нужно, но они действительно отлично помогают.