Это украинское слово рассмешит вас надолго: как оно звучит

Его часто используют с иронией

В украинском языке много забавных и смешных слов, которые довольно часто используются в быту. Одним из таких является макітра.

"Телеграф" расскажет, что это слово означает и когда его следует использовать. Заметим, что макітру довольно часто можно услышать в украинской литературе.

Макітра – это широкий глиняный горшок конусообразной формы с шероховатой внутренней поверхностью. Его традиционно используется для перетирания мака, крупы, чеснока и других пищевых продуктов, а также для приготовления теста, квашения овощей и других кухонных нужд.

Однако часто украинцы слышат слово макітра в значении головы. Некоторые даже путают ее с темечком, однако на самом деле так называют посуду. Но в древности довольно часто юношей стригли под макітру, то есть волосы размещали так, что они падали равномерно по всей голове одной длины. Создавалось впечатление, что на голову одета макітра.

Макітра

Сейчас же макітру могут использовать в значении головы в ироническом смысле. То есть когда ссорят или спрашивают что-нибудь с сарказмом.

К примеру:

"Для чего у тебя макітра на плечах?"

"Он только вчера родился, а уже свою макітру сует в чужие дела"

"У него макітра ума"

"Он попал ему прямо в макітру"

"Сейчас по макітре дам"

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском слове, которое без улыбки произнести сможет не каждый.