На дне — заброшенные экскаваторы: чем привлекает и пугает туристов популярный карьер на Кировоградщине
Бирюзовая вода водоема привлекает сотни туристов
Заброшенный угольный карьер в Кировоградской области превратился в популярное место для отдыха среди путешественников. Морозовский разрез привлекает туристов своей необычной бирюзовой водой и атмосферой заброшенного промышленного объекта.
Бывшее место добычи угля стало одним из самых интересных направлений для любителей экстремального туризма в Украине. Водоем образовался после того, как карьер заполнили грунтовые воды. Туристы, знающие это место, регулярно публикуют фото и видео из Морозовского угольного разреза.
Особенности водоема
Морозовский угольный разрез расположен в Александрийском районе Кировоградской области вблизи поселка Пантаевка. Предприятие работало с 1970 по 2009 год и принадлежало компании "Александрияуголь". Здесь открытым способом добывали бурые угли.
Карьер имеет форму буквы Г и простирается на 6 км. После прекращения работы в 2009 году карьер начал наполняться грунтовыми водами. На дне осталась брошенная гигантская техника, из-за чего Морозовский разрез стал одним из двух "кладбищ экскаваторов" в районе. Впрочем, большинство оборудования уже исчезло под водой или было разобрано "черными" сборщиками металла.
В последние годы уровень воды поднялся более чем на двадцать метров. Бирюзовый оттенок свидетельствует о значительной глубине водоема. Многие туристы приезжают сюда, чтобы искупаться в необычной воде, поражающей своим цветом.
Однако следует помнить, что никаких исследований воды здесь не проводилось. Купание возможно только на свой страх и риск. Склоны в некоторых местах опасны из-за возможных осыпаний.
Хотя карьер охраняется, из-за больших размеров его периметр не огражден. Сайт "Insider" включил Морозовский угольный разрез в список 7 интереснейших объектов для промышленного туризма в Украине.
Как добраться
Морозовский угольный разрез расположен вблизи автодороги E50 между Александрией и Кропивницким. Ближайшие населенные пункты — поселки Новоселовка, Пантаевка и Морозовка. До места можно добраться на автомобиле, ориентируясь на эти населенные пункты. Объект расположен недалеко от дороги E50, соединяющей Александрию и Кропивницкий.
