Тайна целебной воды: почему Голубые озера способны "поставить на ноги" и где их искать в Украине

Где в Украине скрывается "место силы" с голубой водой, лечащей тело и душу

Среди сосновых лесов Черниговщины скрывается настоящая природная жемчужина – озера с водой необычного голубого цвета. Вода там кристально чистая, а целебные свойства привлекают людей со всей Украины.

Голубые озера расположены в Черниговском районе Черниговской области, в 500-1000 метрах к востоку от железнодорожной станции Грибова Рудня. Уникальность этих водоемов состоит в том, что дно каждого озера покрывают залежи кварцевого песка, используемого для изготовления стекла.

Такой песок превращает обычные водоемы в сказочный уголок природы. Особый состав песка придает воде ярко-голубого оттенка, который изменяется в зависимости от освещения и погоды. Эти озера когда-то были обычными песчаными карьерами, но природа, наполнив их родниковой водой, сотворила здесь настоящее чудо.

Голубые озера инфраструктура

Что делает озера особенными

Почему эти озера особенные – Голубые озера

Комплекс состоит из трех озер, каждое из которых имеет свои особенности. Площадь самого большого из озер составляет 20 гектаров при глубине около 20 метров.

Вода в озерах обладает целебными свойствами. Кристально чистая вода озер, расположенных посреди соснового леса, обладает чрезвычайными лечебными свойствами, особенно для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожных болезней.

Это популярное место отдыха черниговцев и местных жителей. Несмотря на близость к Беларуси, туристы приезжают сюда из разных уголков Украины.

Голубые озера

Инфраструктура для отдыха

Олешня Черниговская область

На территории озер работает экокомплекс. Территория поделена на три района: Техас, Финляндия и Калифорния, каждый из которых состоит из коттеджей и домов.

Посетителям доступны банный комплекс с чаном, кальян-бар, есть батут, волейбольные площадки, прокат велосипедов. Также здесь есть тир, караоке и детская комната.

Как добраться до Голубых озер

Голубые озера Олешня

Голубые озера расположены в 60 километрах к северо-востоку от Чернигова вблизи села Олешня. Самый удобный способ добраться – собственным автомобилем.

Можно доехать общественным транспортом до железнодорожной станции Грибова Рудня, а оттуда пройти пешком около километра. Дорога к озерам проходит по живописным местам среди сосновых лесов.

Напомним, не только в Черниговской области есть голубые озера. Эти водоемы – места настоящей тишины и отдыха от городских шумов.