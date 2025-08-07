На дні — покинуті екскаватори: чим вабить і лякає туристів популярний кар'єр на Кіровоградщині

Бірюзова вода водойми приваблює сотні туристів

Закинутий вугільний кар'єр на Кіровоградщині перетворився на популярне місце для відпочинку серед мандрівників. Морозівський розріз приваблює туристів своєю незвичайною бірюзовою водою та атмосферою покинутого промислового об'єкта.

Колишнє місце видобутку вугілля тепер стало одним з найцікавіших напрямків для любителів екстремального туризму в Україні. Водойма утворилася після того, як кар'єр заповнили ґрунтові води. Туристи, які знають про це місце, регулярно публікують фото та відео з Морозівського вугільного розрізу.

Особливості водойми

Покинута техніка

Морозівський вугільний розріз розташований в Олександрійському районі Кіровоградської області поблизу селища Пантаївка. Підприємство працювало з 1970 по 2009 рік і належало компанії "Олександріявугілля". Тут відкритим способом видобували буре вугілля.

Кар'єр має форму літери Г і простягається на 6 кілометрів. Після припинення роботи в 2009 році кар'єр почав заповнюватися ґрунтовими водами. На дні залишилася покинута гігантська техніка, через що Морозівський розріз став одним з двох "кладовищ екскаваторів" в районі. Втім, більшість обладнання вже зникла під водою або була розібрана "чорними" збирачами металу.

Бірюзова вода в Морозівському кар'єрі

Останніми роками рівень води піднявся більше ніж на двадцять метрів. Бірюзовий відтінок свідчить про значну глибину водойми. Багато туристів приїжджають сюди, щоб скупатися в незвичайній воді, яка вражає своїм кольором.

Проте варто пам'ятати, що жодних досліджень води тут не проводилось. Купання можливе лише на власний страх і ризик. Схили в деяких місцях небезпечні через можливі осипання.

Морозівський вугільний кар'єр

Хоча кар'єр охороняється, через великі розміри його периметр не огороджений. Сайт "Insider" включив Морозівський вугільний розріз до списку 7 найцікавіших об'єктів для промислового туризму в Україні.

Як добратись

Як добратись до Морозівського вугільного розрізу

Морозівський вугільний розріз розташований поблизу автошляху E50 між Олександрією та Кропивницьким. Найближчі населені пункти — селища Новоселівка, Пантаївка та село Морозівка. До місця можна дістатися на автомобілі, орієнтуючись на ці населені пункти. Об'єкт розташований недалеко від автошляху E50, що з'єднує Олександрію та Кропивницький.

