Забудьте фразу "гарно виглядаєш": як правильно зробити комплімент українською

Від частого використання помилка не перестає бути помилкою, наголошує мовознавець

Українська мова з кожним днем стає все більш поширеною у світі, однак це призвело до збільшення кількості помилок у мові, — зокрема, дуже часто припускають кальку з російської мови. Наприклад, перекладаючи фразу "красиво выглядишь" як "гарно виглядаєш".

Насправді, цей переклад неправильний. Про це у колонці для ВВС розповівукраїнський мовознавець, доктор філологічних наук Олександр Пономарів.

За його словами, в українській мові слово "виглядати" має значення, — дивитися кудись, вдивлятися через щось. Навіть у словнику Бориса Грінченка, який на сьогодні є авторитетним джерелом порівняння, наскільки українські слова є українськими, слово "виглядати" не вживається для опису зовнішнього вигляду людини.

Так, правильно перекласти фразу "красиво выглядишь" українською, — "маєш гарний вигляд" .

Також варто згадати й інші поширені помилки: не "Іван виглядав стурбовано потрібно", а "Іван видавався стурбованим "; не "виглядає дивно", а " видається дивним "; не "виглядають апетитно", а " апетитні на вигляд ".

Пономарів підкреслює, що часте вживання цих помилкових формулювань не вважається достатньою підставою для поширення їх у літературній мові. Від поширеності помилка не перестає бути помилкою.

