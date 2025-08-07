Забудьте фразу "гарно виглядаєш": як правильно зробити комплімент українською
Від частого використання помилка не перестає бути помилкою, наголошує мовознавець
Українська мова з кожним днем стає все більш поширеною у світі, однак це призвело до збільшення кількості помилок у мові, — зокрема, дуже часто припускають кальку з російської мови. Наприклад, перекладаючи фразу "красиво выглядишь" як "гарно виглядаєш".
Насправді, цей переклад неправильний. Про це у колонці для ВВС розповівукраїнський мовознавець, доктор філологічних наук Олександр Пономарів.
За його словами, в українській мові слово "виглядати" має значення, — дивитися кудись, вдивлятися через щось. Навіть у словнику Бориса Грінченка, який на сьогодні є авторитетним джерелом порівняння, наскільки українські слова є українськими, слово "виглядати" не вживається для опису зовнішнього вигляду людини.
Так, правильно перекласти фразу "красиво выглядишь" українською, — "маєш гарний вигляд".
Також варто згадати й інші поширені помилки: не "Іван виглядав стурбовано потрібно", а "Іван видавався стурбованим"; не "виглядає дивно", а "видається дивним"; не "виглядають апетитно", а "апетитні на вигляд".
Пономарів підкреслює, що часте вживання цих помилкових формулювань не вважається достатньою підставою для поширення їх у літературній мові. Від поширеності помилка не перестає бути помилкою.
