Будете всегда плакать, если будете есть этот лук. В чем причина

Но есть один дорогой, но более безопасный вариант

Лук – один из самых распространенных овощей на кухне. Но не весь лук пахнет одинаково

"Телеграф" расскажет, какой овощ очень воняет и вызывает слезы. Речь идет за желтый серебристый лук, который имеет самый сильный, резкий и слезоточивый аромат.

Именно ее чаще всего используют в супах, жарке и тушении. Она содержит много серосодержащих веществ. Поэтому при нарезании начинают слезиться глаза.

Красный лук также может иметь сильный запах, но он более мягкий. Такой лук часто идет в салаты или на маринование. Ее запах все еще ощутим, но менее резок.

Белый лук имеет более приятный аромат. Она не такая горькая, как желтая, и больше подходит для сырых блюд. Запах есть, но он не раздражает.

Зеленый лук почти не имеет резкого запаха. Она свежая по вкусу и хорошо сочетается с яйцами, салатами и сыром.

Шалот считается самым дорогим видом. Он пахнет деликатно, почти не вызывает слез. Его часто используют в соусах и изысканных блюдах.

Чем более острый запах имеет лук, тем больше в нем серосодержащих веществ. Именно эти вещества могут раздражать слизистую глаз и нос. Если вы хотите избежать слез, не режьте желтый лук слишком быстро или погружайте нож в холодную воду.

Выбирая лук, следует знать, что его запах – это не просто неудобство, а признак состава. А от состава зависит и вкус вашего блюда.

